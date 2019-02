Tövig nyomta a gázt a sofőr: 178 kilométer/órával repesztett a sportautó Kecskemét felé

Fotó: Police.hu

Egy sportautó vezetője a megengedett legnagyobb sebesség közel kétszeresével száguldott Kecskemét felé - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a-n.A sportautót február 3-án 13 óra 34 perckor az 5-ös főúton mérték be. A jármű a lakott területen kívüli megengedett legnagyobb sebességet - 90 kilométer/óra - átlépve, 178 kilométer/órával közlekedett.A sofőrt megállították a megkülönböztető jelzéssel szerelt, civil jellegű szolgálati gépkocsival a rendőrök. A 45 éves autóvezető 130 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot kapott.A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság óva inti a járművezetőket, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be.