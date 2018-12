További megyékre is kiadták a havazás, hófúvás miatti elsőfokú figyelmeztetéseket

További megyékre is kiadta a havazás, illetve hófúvás miatti elsőfokú figyelmeztetéseket a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a havazás miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



Azt írták: szombat estig még folytatódik az országos havazás, de a Dunántúlon nyugat felől gyengül, éjszaka fokozatosan megszűnik a csapadék. Síkvidéken az ország északnyugati felében további 1-7, délkeleti felében további 7-15 centiméter hó valószínű.



A hóréteg vastagsága vasárnap reggelig főként délen, délkeleten, illetve a hegyvidéki területeken elérheti a 15-20, a délkeleti határvidéken meghaladhatja a 20 centimétert, aminek jó része ott nedves, tapadó hó formában valószínű. A keleti határnál vegyes formájú csapadék (havas eső, fagyott eső) sem kizárt.



Kiemelték továbbá, hogy az élénk, néhol erős északi, északkeleti szél főként a Nyugat-Dunántúlon, illetve az Észak-Alföldön, északkeleten kissé hordhatja a havat. Ugyanakkor északkeleten már éjszaka, nyugaton pedig vasárnap reggeltől mérséklődik a légmozgás.



A hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul.



Késő este 0 mínusz 3 fok közé hűl a levegő. A jelenlegi előrejelzés szerint a havazás vasárnap napközben keletre, északkeletre szorul vissza, miközben a hőmérséklet is több helyen fagypont fölé emelkedik és északkeleten havas eső is valószínű, így jelentősebb hógyarapodás már nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 2 fok között alakul.