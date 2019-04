Tovább száguldozik a magyar: rekordot döntöttek a szupertraffipaxok!

Fotók: police.hu

Minden korábbinál több gyorshajtót fogtak a rendőrök, de rekordot döntött a kiszabott bírságösszeg is 2018-ban. Ráadásul úgy taroltak a szupertraffipaxok, hogy közben több százszor elromlottak – derült ki aáltal kikért rendőrségi adatokból. De az online autós szaklap részletes összeállításából azt is megtudhatjuk, hogy milyen eredményt hozott az ORFK őszi döntése, miszerint ismét traffipaxoznak rejtekhelyről.Tavaly mintegy 623 ezer gyorshajtásos bírságot küldött szét a rendőrség, ennyi sebességhatár-túllépést nem rögzítettek még a 2016-ban élesített VÉDA-rendszer készülékei. A kiszabott bírságösszeg is rekordot döntött; meghaladta a 21,1 milliárd forintot.által az ORFK-tól kikért legfrissebb adatokból olyan érdekességre is fény derült, hogy miközben az úgynevezett szupertraffipaxok éjjel-nappal üzemben voltak, 411 alkalommal javítani kellett valamelyiket. Ráadásul volt olyan készülék, amelyik a meghibásodás miatt 5 napra kiesett a rendszerből, holott abban az esetben a javítás – egy szimpla kameracsere – mindösszesen 2 órát vett igénybe.Az online autós szaklap összeállításból továbbá azt is megtudhatjuk, hogy anyagilag mindenképpen jól járt a költségvetés az ORFK szeptemberi bejelentésével, miszerint a rendőrök újra traffipaxoznak lesből is. 2018 második felében 48 százalékkal megugrott a gyorshajtásos bírságok együttes összege, a sérüléses közlekedési balesetek száma viszont ezzel párhuzamosan sajnos nem csökkent. Sőt, az év második felében emelkedett az is.