Több mint 4,5 milliárd forint várja most hétvégén az Ötöslottó és a Hatoslottó játékosait

1957. márciusában indult el hódító útjára az Ötöslottó, és azóta is a kedvenc lottójátéknak számít hazánkban. Első alkalommal 1962. március 9-én követhette figyelemmel az ország lakossága az estére szervezett élő televíziós lottósorsolást és az azt kísérő szórakoztató műsort. A dátum nem véletlen: az ünnepi műsor az akkor 5 éves lottót köszöntötte, gondosan megemlékezve az előző évek legnagyobb nyereményeiről és a boldog nyertesekről.



A sorsolást és a gálaműsort másfél milliónál is több szelvény tulajdonosa várta óriási izgalommal. Kezdetben a pénznyeremények mellett olyan, akkoriban hiánycikknek számító tárgyakat is hazavihettek a játékosok, mint zongora, csillár, herendi étkészlet, zománcozott kályha, padlókefélő gép, varrógép, férfiöltöny, női kosztüm, bőrkabát, sőt kalapácsos daráló, vetőgép és lóvontatású acélgereblye is szerepelt a nyereménylistán.



A lottósorsolások ugyan nyilvánosak voltak akkoriban, de hétről hétre újabb és újabb helyszínekre szervezték az eseményt, így a kultúrházak, strandok, mozik korlátozott befogadóképessége miatt a játékosok többsége sohasem láthatott valódi számsorshúzást. Az első televíziós sorsolás azonban új korszakot hozott a lottózás történetében, hiszen az élő műsornak köszönhetően mindenki számára megnyílt a lehetőség, hogy saját szemével izgulhassa végig, vajon lesz-e a héten telitalálatos szerencsés.



Most hétvégén is érdemes lesz figyelemmel kísérni a sorsolásokat, hiszen kiderül, gazdára találnak-e az Ötöslottó és a Hatoslottó által kínált rekord közeli főnyeremények. A SzerencseSzombat műsorvezetői is izgatottan készülnek az Ötöslottó élő adására, olyannyira, hogy fogadtak is egymás között, melyikük lesz a házigazdája annak a sorsolásnak, amelyiken végre telitalálat születik.