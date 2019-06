Több mint 300 új kötet jelenik meg a 90. Ünnepi Könyvhétre

Több mint 300 új kötettel várja a közönséget június 13. és 17. között a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönynapok.



A könyvhét központi rendezvényét idén a Vörösmarty tér átépítése miatt új helyszínen, a budapesti Duna-korzón rendezik meg - mondta el Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnöke és igazgatója kedden Budapesten.



A sajtótájékoztatón hozzáfűzte: a Vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen 168 kiadó és könyvesműhely kínálatából válogathatnak az irodalomkedvelők.



A fővárosi rendezvényt csütörtök délután Simon Márton költő nyitja meg. A vidéki események idén Miskolcon, Szőcs Géza költő beszédével veszik kezdetüket - emelte ki.



Kitért arra is: újdonság, hogy idén két irodalmi és két mesehajót is indítanak szombaton és vasárnap délután Budapesten, emellett mintegy 1000 dedikálás várja az érdeklődőket a Duna-korzón.



Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője hangsúlyozta: kiegyensúlyozott a könyvhét idei kínálata, rengeteg jó könyv született, bár talán hiányoznak az olyan művek, amelyekre az ember azt mondhatná, hogy "beszakad tőle az asztal".



A lírai termésből Ágoston Zoltán mások mellett Nádasdy Ádám, Keresztesi József, Lackfi János, Peer Krisztián, Fodor Ákos, Tornai József és Tőzsér Árpád új versesköteteit, a prózai kínálatból három vajdasági szerző, Végel László, Balázs Attila és Vasagyi Mária, valamint Závada Pál, Schein Gábor és Péterfy Gergely regényeit emelte ki.



A könyvhét gyermekirodalmi termését Both Gabriella újságíró-szerkesztő mutatta be. Hangsúlyozta: 2019-ben mintegy 100 gyerekkönyv jelenik meg a könyvhétre, köztük Berg Judit, Bán Zsófia és Zalka Csenge Virág kötetei.



Ma már biztosan kijelenthető, hogy felnőtt a magyar gyerekirodalom, és végre a rangjának megfelelően van kezelve - fogalmazott Both Gabriella, aki szerint már nincsenek tabuk a gyerekirodalomban. Lehet olvasni a hagyományostól eltérő családmodellekről, a diszlexiáról és számos más gyerekeket mélyen érintő jelenségről és problémáról, amelyről korábban hallgattak a gyerekkönyvek.



Június 12. és 16. között rendezik meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) a Margó Irodalmi Fesztivált, ahol szerdán külön megemlékeznek a nemrégiben elhunyt Térey Jánosról - mondta el Valuska László fesztiváligazgató.



Kiemelte: a fesztiválon számos könyvheti újdonság, köztük Szilágyi István, Péterfy Gergely, Háy János és Tóth Krisztina új köteteinek bemutatója, koncertek, beszélgetések, szombaton pedig gyerekprogramok várják a közönséget.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)