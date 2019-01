Több helyen is együtt demonstrált a Jobbik és a DK

Debrecenben, Tatabányán, és például Szolnokon is együtt lobogtak szombaton a DK és a Jobbik zászlói. A székesfehérvári forgalomlassító akción csak ez a két párt képviseltette magát.



Esztergomban a DK és a Jobbik közösen hirdette meg a tüntetést. Itt a kezdés időpontjában csak egy rendőrautót, két egyenruhást, és csupán néhány nézelődőt lehetett látni. Míg a jobbikos Varga-Damm Andreára várakoztak, a civilek arról tanácskoztak a DK-s Gréczy Zsolttal, hogy hogyan is történjen a tiltakozás.



Majd ide is megérkeztek azok a gépkocsik, amelyekkel az utat próbálták lezárni a demonstrálók. A járművek ablakaira kiakasztották az ellenzéki pártok zászlóit, így a Jobbikét és a Demokratikus Koalícióét is. Ezután a két felszólaló be is állt egymás mellé. Gréczy Zsolt arról beszélt, hogy szerinte a tüntetések azt mutatják, egyre többen hangosak az országban.



Úgy fogalmazott: „ennél már csak többen leszünk, erősebbek leszünk és miután mi képviseljük a jó ügyet Magyarországon, nem kérdés az sem, hogy a végén mi fogunk győzni". Az együttműködést sürgette Varga-Damm

A Jobbikos Varga-Damm Andrea beszédében azt mondta, hogy az ideológiai különbségekkel szemben az együttműködésre kell törekedni. A DK-s úgy fogalmazott: „én már alig várom, hogy Gréczy Zsolttal egyszer ádáz vitákat folytathassak arról, hogy az oktatás, az egészségügyet vagy a kultúrát vagy a közigazgatást miként lehetne a legjobb szabályokkal megalkotni". Tagadták, hogy együtt szervezték volna a tüntetést

Pár perccel később a Híradó kérdésére azonban tagadta, hogy együtt szervezték volna a demonstrációt Gréczy Zsoltékkal. Azzal érvelt, hogy a civilek kérték, hogy jöjjenek el, így kerültek egy rendezvényre Gyurcsány Ferenc pártjával.



A jobbikos politikus azt is hozzátette, hogy Gyurcsány Ferenccel már nem állna egy színpadra, a 2006-os eseményeket ugyanis szerinte nem lehet elfelejteni. Nincs párton belüli egységes álláspont

Úgy tűnik, nincs egységes álláspont a Jobbikon belül. Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezetője nemrég ugyanis egy interjúban úgy fogalmazott, hogy értékrendi alapon együttműködnek bárkivel. Nemcsak Gyurcsány Ferenccel, az ördög öreganyjával is, ha szükséges.



Mirkóczki Ádám a Magyar Narancsnak arról beszélt, hogy a balliberális kormányok jobbak voltak a mostaninál. A Jobbik szóvivője azt mondta: ha elvonatkoztatunk a 2006-os rendőri brutalitásoktól, még a legsötétebb Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-időszak is a demokrácia aranykora volt ahhoz képest, ami most van.



Korábban Gyurcsány Ferencék is másként vélekedtek a Jobbikról és kizártak bármiféle együttműködést a párttal. Ezek ellenére a jobbikos Jakab Péter január elején közösen állt ki az Országház lépcsőjére Gyurcsány Ferenccel, miközben több ellenzéki politikus közösen tett esküt.