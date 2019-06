Tíz hét elteltével nyerték meg ismét az ötös lottó milliárdos főnyereményét

Tájékoztatásuk szerint a 26. héten a 4, 10, 24, 55, 77-es számokkal játszó egyetlen szelvénytulajdonosnak a sorsolás napjától számított kilencven napon belül kell jelentkeznie nyereményéért.



A Szerencsejáték Zrt. a milliárdos összeget nyerők számára úgynevezett nagynyertes-vonalat tart fenn, amelynek elérhetősége a társaság honlapján és az értékesítőhelyeken is megtalálható.



Ezen a vonalon a játékost a szelvényen lévő információk alapján beazonosítják, majd személyes találkozón megvizsgálják az eredeti szelvényt és annak érvényességét. Ezek után a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik, ezért a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie - írták.



Az ötös lottó több mint 62 éves története során az eddigi legnagyobb összeget, több mint ötmilliárd forintot 2003-ban nyerték el, 38 hét telitalálat-mentes időszak után. Az idei április 20-ai sorsoláson pedig 29 hét halmozódás után minden idők harmadik legmagasabb nyereményét - közel 4,2 milliárd forintot - vihette haza egy játékos.



A nagyobb nyeremények felvételekor kitöltött anonim kérdőívekre önkéntesen adott válaszokból az derült ki: a nyertesek főleg állandó számokkal játszanak, és szinte mindegyikük hosszabb ideje, akár évtizedek óta rendszeresen lottózik. Vannak olyan játékosok is, akik már többször is nyertek nagyobb összeget életük során - áll a közleményben.