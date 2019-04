Tavaszi nagytakarítás a vasúton - Szigorúbban ellenőrzik a kocsik tisztaságát

Fotó: MÁV

Az utasoktól érkező, a kocsik szennyezettségére vonatkozó észrevételek miatt a MÁV elnök-vezérigazgatója utasítást adott ki, mely szerint fokozott figyelmet kell fordítani a kocsik külső és belső tisztítására a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása és a komfortérzet javítása érdekében.A vasúti kocsik takarítását és a minőségi követelmények betartását ezentúl szigorúbban ellenőrzi a vasúttársaság azért, hogy az utasok számára érzékelhető legyen a nagyobb tisztaság a vonatok fedélzetén.A nyár elejéig minden személyszállító jármű üléskárpitját, függönyét és padlószőnyegét vegyszeresen megtisztítják. A kéthetente végzett emeltszintű tisztítások során pedig több figyelmet fordítanak az ülések, a fejtámlák, a csomagtartók, az ablakok, a feljáró lépcsők, az oldalfalak, a hulladékgyűjtők és a padlózat tisztán tartására is. Továbbra is naponta fertőtlenítik a kapaszkodókat, kilincseket és a mosdókat.A külső mosásra is jobban ügyelnek, ezt segíti elő az április közepén üzembe helyezett modern, környezetbarát nagykanizsai mosócsarnok is. A korszerű rendszer segítségével egy jármű komplett külső tisztítása két-három perc alatt elvégezhető a korábbi kézi tisztítás 90 perces átlagideje helyett. A kapacitás teljes kihasználásával naponta akár 70-80 vasúti személykocsi külső tisztítása is megoldható.A MÁV-START minden gépi kocsimosó berendezését üzembe helyezte a téli leállás után, így Budapesten, a Keleti pályaudvaron, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szentesen és Szombathelyen is. A budapesti, Istvántelken lévő zártrendszerű kocsimosót pedig egész évben használják. A vasúttársaság a régebbiek üzemeltetése mellett további új, modern mosók építését is tervezi.