Tállai: Brüsszel az alacsony adóterhek miatt támadja Magyarországot

Brüsszel az alacsony adóterhek miatt támadja Magyarországot, a kormány azonban nem enged a gyermekes családokra fókuszáló, adócsökkentésre épülő adópolitikából - tájékoztatta Tállai András az MTI-t szerdán.A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy Magyarország jelenleg a legnagyobb adócsökkentő az Európai Unióban, és ennek a címnek a megvédésére törekszik. Itt a legalacsonyabb a társasági adó, és az ország a személyi jövedelem adó (szja) mértékének versenyében is az elsők között van - tette hozzá.A magyar adórendszer versenyképességét igazolja, hogy Magyarország bekerült a világ tíz legjobb befektetési célpontjai közé - húzta alá Tállai András.Csak tavaly 98 nagyberuházás érkezett a befektetés-ösztönzési rendszeren keresztül, amellyel 17 ezer új munkahely létesül, a beruházások összértéke pedig meghaladja az 1380 milliárd forintot. Brüsszel azonban ahelyett, hogy példaként használná a versenyképes magyar adórendszert, úgy tűnik inkább abban érdekelt, hogy a befektetők számára kedvező hazai adókörnyezetet adóemelésekkel, illetve a kedvezmények és a mentességek megszűntetésével átalakítsa. A miniszterhelyettes szerint ez vállalkozások megszűnéséhez, a befektetők kivonulásához és munkahelyek megszűnéséhez vezet.Az adócsalókkal szembeni küzdelemben is példaértékű eredményeket értünk el - hangsúlyozta Tállai András. A gazdaságfehérítő eszközeinket szinte kivétel nélkül minden uniós tagállam adóhivatala tanulmányozott. A magyar elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) alapján kidolgozott lengyel SENT rendszer már 2017. május 1-jén hatályba lépett, és idén a szlovákok is bevezethetik az online közúti ellenőrzés új rendszerét. A 2018. július 1-jén bevezetett online számlázás, illetve az étel-italautomaták adóhivatali bekötése egy újabb mérföldkő a feketegazdaság elleni küzdelemben - részletezte az államtitkár. Hozzátette, hogy uniós szinten is élenjárók vagyunk az adóelkerülés elleni küzdelemben, hiszen elsők között ültettük át az adóelkerülés elleni irányelv egyes rendelkezéseit. A határokon átnyúló, nemzetközi adócsalókkal, illetve adóelkerülőkkel szemben a legeredményesebben közösen, a tagállamokkal összefogva lehet felvenni a küzdelmet, ebben partner hazánk - szögezte le, hozzátéve, hogy a magyar innovatív megoldások uniós szinten is segíthetik az adóelkerülés mértékének a csökkentését.Emlékeztetett, hogy 2017-ben Magyarország volt az Európai Unió legnagyobb adócsökkentője, az Eurostat adatai szerint ugyanis idehaza csökkent a legnagyobb mértékben a GDP-arányos adóterhelés. A címvédésre jó esélyünk van, tavaly ugyanis mintegy 290 milliárd forintot, idén pedig több mint 270 milliárd forintot hagynak az adócsökkentések a gyermekes családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál - emelte ki Tállai András.