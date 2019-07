Szökést jelzett a nyomkövető - Zuhanyzóban törtek rá a zsaruk VV Fanni elrablójára

Nyomozók hada szállt ki a napokban B. László Fejér megyei otthonához, a nyomkövető ugyanis szökési szándékot jelzett a rendőrségi központnak. Az esetről a házi őrizetben lévő gyanúsított nagybátyja és korábbi védője, dr. Brodmann Péter számolt be a Borsnak, aki szerint bármit is jelez a készülék, unokaöccsének meg sem fordul a fejében, hogy menekülőre vegye. - írja a BorsOnline – Egyik nap rendőrök törtek rá Lászlóra, mert a készülék azt jelezte, hogy meg akar szökni. Közben ott állt a kádban, épp mit sem sejtve zuhanyzott – mesélt a meglepő fordulatról a Borsnak dr. Brodmann, aki elárulta: nem ez volt ez első, hogy a nyomkövető riasztott.– Előfordult, hogy egyszer csak elkezdett otthon rezegni a lábán a készülék, jelezve, hogy László zónát sértett. Persze azonnal felhívta a rendőrséget, hogy tudassa, esze ágában sincs szökni. A rendőrök pedig közölték vele, hogy náluk semmit sem jelzett a nyomkövető. Hát ennyire akar szökni – fűzte hozzá Brodmann.A Novozánszki család ügyvédje, dr. Lichy József ugyanakkor nemrégiben a Borssal megosztotta aggodalmát: szökést fontolgathat a gyanúsított.– A kérdés: eltűnik-e vagy sem? Az emberi természet ugyanis olyan, hogy egy ilyen helyzetben arra gondol, hogy kapott egy lehetőséget, hogy eltűnjön. A házi őrizet pedig lehetőség a fejében, hogy lelépjen – aggódott az ügyvéd, B. László most mégis otthonában várja az ügy végkimenetelét.A bíróság júniusban döntött B. László javára úgy, hogy sokadszorra benyújtott házi őrizetre vonatkozó kérelmét elfogadta, így a VV Fanni-ügy egyetlen gyanúsítottjaként, másfél év után újra belekóstolhatott a szabadság ízébe, noha nyomkövetővel a lábán, szigorú szabályok szerint kell élnie. A lakását egy órára sem hagyhatja el, friss levegőt is maximum ablakon keresztül szippanthat, de újra családi körben, otthonában élheti a mindennapjait. Nagybátyja szerint össze is szedte magát az elmúlt hetekben, és testileg-lelkileg is erősödött.– László éli a boldog, félig bezártak életét. Kondizik, tévézik, olvas. Már sokkal jobban van lelkileg, mert úgy gondolja, a bíróság is látja, nem ölt meg senkit. De azért sokat emészti magát a történtek miatt – mondta dr. Brodmann, akin keresztül üzent is a gyanúsított.Ha kíváncsi a teljes cikkre, kattintson IDE >>>