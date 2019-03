Szijjártó: világméretű liberális álhírgyárak működnek

Világméretű liberális álhírgyárak működnek, amelyek világméretű hazugságokat terjesztenek, s úgy támadnak meg embereket minden alap nélkül, hogy azt igazságnak állítják be - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.A miniszter felidézte, amikor egy kicsit több mint két éve Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államok elnökének, akkor "esett le igazán" a liberális nemzetközi médiának - élén CNN-el -, és a liberális politikai elitnek, hogy nem ők választják ki az ország elnökét, hanem az amerikai polgárok választják meg.A külügyminiszter szerint Donald Trump megválasztása hisztériát okozott az Európai Unióban is, kiforgatták az új elnök szavait például a NATO szerepe kapcsán, és rengeteg energiát vitt el az is, hogy azt állította a nemzetközi média, miszerint az oroszok beavatkoztak a választásba Trump oldalán."Ez történt Amerikában, két évig létezett ez a világméretű hazugság, fake news, ahogy ezt az angolszász világban mondják, tehát álhír, és ez két év után úgy omlott össze, hogy akik ezt kitalálták és két éven keresztül fenntartották, azoknak a szeme sem rebben" - emelte ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a hazugságot kitaláló és fenntartó médiumoknál senki nem kért elnézést az olvasóktól és a nézőktől ezért.A tárcavezető szerint az bizonyos, hogy már a következő álhír gyártásán dolgoznak ezekben a médiumokban, s ennek bármelyik politikus a céltáblája lehet, aki eltér a liberális fősodortól.Aki patrióta politikát folytat, aki ki meri mondani, hogy a saját országa az első, a vallási, nemzeti, kulturális identitás fontos, és fallal meri megvédeni az állampolgárok biztonságát, az ellen "hadjáratot folytatnak", s megpróbálják hazugságokkal lejáratni - mondta a miniszter.Ez a jelenség Európában sem szokatlan, és ez a bánásmód a magyar kormánnyal is, hiszen az összes "jogállamisági mázzal leöntött" támadás az álhír kategóriába tartozik - hangsúlyozta, és elmondta, Magyarországon a legolvasottabb, a legnézettebb és a leglátogatottabb médiumok mind kormányellenesek, vagy kormánykritikusok."Az amerikai példa szerintem egy fontos útmutatást ad nekünk, mert az amerikai elnök kitartott, több mint két éven keresztül vívta ezt a küzdelmet és kiderült, hogy igaza van (...), nekünk is ugyanúgy ki kell tartanunk, ugyanúgy mennünk kell előre, s ugyanúgy azzal kell szembesülnünk, hogy a sokadik lebukása ennek a nemzetközi álhírgyárnak is ugyanazt fogja indukálni, mint az eddigi lebukások: kitalálnak majd egy újabb hazugságot" - fogalmazott Szijjártó Péter.