Szijjártó Péter: Moldova fontos keleti határaink biztonsága végett is

Magyarországnak, amely az Európai Unió keleti határán fekszik, érdeke, hogy keletről olyan országok határolják, amelyek hajlandóak gazdasági és biztonsági együttműködésre is az EU-val - mondta Szijjártó Péter keddi moldovai tárgyalásai szünetében telefonon az MTI-nek nyilatkozva.A magyar külgazdasági és külügyminiszter Igor Dodon államfővel, Pavel Filip miniszterelnökkel, Tudor Ulianovschi külügyminiszterrel és Andrian Candu parlamenti elnökkel tárgyal Chisinauban.Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország támogatja az EU - Moldovát is érintő - keleti partnerség politikáját, amelynek azonban a kölcsönös tiszteletre kell alapozódnia, és amelyet nem beavatkozásra kellene használni a programban részt vevő országok belpolitikai folyamataiba, sem pedig folyamatosan kioktatásra, mert az csak elidegenítéshez vezet.Moldovát - folytatta a miniszter - Magyarország rendkívül fontos partnernek tekinti, mivel összekötő kapocsként szolgálhat az európai integráció és az Eurázsiai Gazdasági Unió között, márpedig józan ésszel is könnyű felmérni, hogy az EU pragmatikus érdeke, hogy létrejöjjön kölcsönös tiszteleten és érdekek érvényesítésén alapuló gazdasági együttműködés a két tömb között."Mi tiszteletben tartjuk Moldova saját nemzeti érdekeket előtérbe helyező politikáját, ezért segítséget nyújtunk külpolitikai intézményrendszere felépítéséhez" - folytatta Szijjártó Péter. Elmondta, hogy együttműködésről állapodott meg az újonnan létrejött Moldovai Diplomáciai Akadémia a Magyar Külügyi és Külgazdasági Intézettel, és 320 ezer forint értékben kedden már át is adott a magyar fél diplomáciai könyvadományt a moldovai akadémiának."Többször is megakadályoztuk - általában a román kollégákkal együtt -, hogy az EU felesleges bírálatokkal illesse Moldovát, és nem támogatjuk, hogy Brüsszel felfüggesztette a Moldovának megítélt makrofinanszírozási források átutalását. Azt viszont támogatjuk, hogy Moldova megfigyelő tagként részt vehessen a Kína-Közép-Európa 16+1-es együttműködésben" - mondta a miniszter. A politikus bejelentette, hogy egy megállapodás szerint kínai finanszírozással vízgazdálkodási fejlesztéseket fognak megvalósítani magyar vállalatok Moldovában.Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy tavaly a Moldovába irányuló magyar export értéke átlépte a 100 millió eurót, az OTP pedig megvásárolta a negyedik legnagyobb moldovai piaci részesedéssel bíró bank részvénycsomagjának jelentő részét, így a legnagyobb magyar bank hamarosan a negyedik legerősebb szereplő lesz a moldovai bankpiacon.