Szijjártó: Magyarország továbbra is kész amerikai védelmi technológiával fejleszteni a légvédelmi rendszert

Az elmúlt négy évben, a migrációs válság kezdete óta Európában 30 súlyosabb támadást követtek el bevándorló hátterű terroristák, és ezekben 300 ártatlan európai meghalt

Magyarország továbbra is kész amerikai védelmi technológiával fejleszteni az ország légvédelmi rendszerét - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban egy közép-európai idő szerint szombatra virradóra adásba került televíziós interjúban.Az EWTN amerikai katolikus hírtelevíziónak nyilatkozva a miniszter azt mondta, hogy a védelmi együttműködés, a fegyverkereskedelem tekintetében Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök hét eleji washingtoni találkozója nem hozott újdonságot. Amikor Mike Pompeo külügyminiszter az év elején Magyarországon járt, a kormány már világossá tette, hogyAmikor tehát amerikai rakétavédelmi fegyverek vásárlására utalnak, a februári Pompeo-látogatáson elhangzottakra utalnak vissza - szögezte le Szijjártó Péter. Most, a májusi csúcstalálkozón magyar részről csak "megerősítették, hogy a szándék komoly, az előkészületek folytatódnak, és (...) hamarosan a befejező szakaszba kerülhetnek".Szijjártó Péter kijelentette, hogy Donald Trump és Orbán Viktor találkozója nagyon baráti, közvetlen légkörben zajlott le. Úgy vélte, hogy a két vezetőnek nagyon hasonló a megközelítése a jelenlegi legkomolyabb nemzetközi problémák közül a migráció, a biztonságpolitika, a hazafias politika és a keresztény kisebbségek megvédésének területén is. Az interjúban a migrációról beszélve Szijjártó Péter kifejtette: Nyugat-Európában már párhuzamos társadalmak fejlődtek ki az eltérő kultúrák miatt. Nem közösségek keveredéséről van szó, hanem egymással párhuzamosan létező társadalmakról - húzta alá. Hozzátette, hogy ezek viszont nagyon komoly biztonsági kockázatot jelentenek.- mondta, kijelentve, hogy ez elfogadhatatlan. Kifejtette azt is, hogy a párhuzamos társadalmakban ráadásul a kívülről jövő kisebbség "hangosabb", nem fogadja el a helyiek kultúráját és szabályait, nem veszi át az elvárt viselkedési formákat. Magyarország ezért tette teljesen egyértelművé, hogy illegálisan senkit nem enged be az országba, ezért épített kerítést a déli határon - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.A keresztény közösségekkel kapcsolatban Szijjártó Péter megismételte, hogy ezek közül kerülnek ki legnagyobb arányban - mintegy 80 százalékban - a vallásuk miatt üldözöttek világszerte. Nem fogadható el az, hogy - mint fogalmazott - a nemzetközi közéletben a diszkrimináció utolsó formájaként eltűrik a keresztények hátrányos megkülönböztetését. Példaként a húsvéti Srí Lanka-i támadásokat hozta fel, azt hangoztatva: politikai szinten senki nem merte kimondani, hogy a merényletek kifejezetten a keresztények, katolikusok ellen irányultak. Elmondta Szijjártó Péter azt is, Magyarország a Közel-Keleten is segít abban, hogy a keresztények ott maradhassanak vagy vissza tudjanak térni. Már 35 ezer kereszténynek segített így a kormány - hangsúlyozta.