Szijjártó: Magyarország erején felül járult hozzá a NATO sikeréhez

Magyarország erején felül járult hozzá a NATO sikeréhez, és a jövőben is az észak-atlanti szövetség elkötelezett szövetségese kíván maradni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett washingtoni külügyminiszteri tanácskozás csütörtöki zárónapján, amelyen egyúttal aláírja az új magyar-amerikai védelmi megállapodást.



A miniszter azt mondta, Magyarország joggal lehet büszke arra az erején felül vállalt hozzájárulásra, amellyel a NATO működéséhez és céljainak eléréséhez az elmúlt két évtizedben hozzájárult.



Szijjártó Péter felhívta a figyelmet a világban jelenleg tapasztalható két jelentős biztonsági fenyegetésre: a tömeges illegális migrációs folyamatokra, valamint az ennek következményeként megnőtt terrorfenyegetettségre. Leszögezte, hogy bár ezek egyre súlyosabb biztonsági kihívást jelentenek a világ és ezen belül Európa számára, Magyarország - a NATO elkötelezett szövetségeseként - fokozza az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megvédje az országot és hozzájáruljon Európa biztonságához.



A miniszter beszámolt az ennek érdekében tett lépésekről is, kiemelve több, a magyar hadsereg modernizálása érdekében hozott intézkedést, amely keretében az ország a védelmi kiadásainak több mint 20 százalékát költi fejlesztésekre. Hangsúlyozta a határok "szigorú és határozott" védelmét, hozzátéve, hogy Budapest ebben segítséget nyújt a nyugat-balkáni térség országainak is.



Szijjártó Péter bejelentette, hogy 200 fővel megnövelik a külföldön szolgálatot teljesítő, a terrorizmussal szemben fellépő magyar katonák számát is: Budapest 130 új katonát küld Koszovóba, ahol így a magyar kontingens létszáma meghaladja majd az 500 főt, illetve 70 fővel növeli az Afganisztánban állomásozó kontingens létszámát is. Az ázsiai országban így már 1200 magyar katona teljesít majd szolgálatot, hozzájárulva a NATO és más szövetséges missziók feladatának a teljesítéséhez.



Beszédében a miniszter kitért az Egyesült Államokkal kötött új védelmi megállapodásra is, amely a több mint húsz évvel ezelőtt aláírt, védelmi együttműködésről szóló megállapodásnak a "modernizált változata". Rámutatott arra is, hogy az elmúlt évtizedekben a biztonsági körülmények jelentősen megváltoztak. Hozzátette, hogy az új védelmi megállapodás hozzájárul Magyarország biztonságának garantálásához, és ahhoz, hogy a NATO a jövőben is a legsikeresebb és a legerősebb katonai szövetség legyen.



A védelmi megállapodást Szijjártó Péter és John Sullivan amerikai külügyminiszter-helyettes írja alá.



A washingtoni tanácskozáson a felek munkaülések keretében vitatják meg többek közt a kiber-hadviselés, az Iszlám Állam terrorszervezet iraki, szíriai területi legyőzését követően hazájukba visszatérő terroristák kérdését, valamint a NATO terrorellenes szerepének növelését.