Szijjártó: Magyarország elutasítja a migráció ösztönzését

Magyarország az olyan politikai törekvéseket támogatja, amelyek a migrációs folyamat megállítását célozzák, és elutasítja azokat, amelyek ösztönzik az illegális bevándorlást - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Genfben, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tanácsülésének általános vitáján.Megerősítette, hogy Magyarország nem ért egyet az ENSZ elfogadás előtt álló migrációs csomagjának számos alapvetésével, és elutasítja azt, kivonult a jóváhagyási folyamatból. Hozzátette, hogy az ENSZ-éhez hasonlóan elbukott a brüsszeli migrációs politika is, amely ösztönzi a bevándorlást.A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország korábban számos javaslatot tett az ENSZ-csomag módosítására, ezek egyebek mellett a migrációs folyamat megfékezését célozták, továbbá azt, hogy vegyék figyelembe a cél-, illetve tranzitországok helyzetét és érdekeit is. Hangoztatta, hogy a migráció nem alapvető emberi jog, a határsértés pedig bűncselekmény. Biztosítani kell az egyes országok szuverenitását, kultúrájuk megőrzését, és el kell kerülni a párhuzamos társadalmak kialakulását.Szijjártó Péter úgy fogalmazott: a világ korábban soha nem látott biztonsági kihívásokkal néz szembe, és ezek közül az egyik legfontosabb a tömeges migráció, amely egész régiókat tud destabilizálni. Külön említette a terrorveszélyt, emlékeztetve arra, hogy a folyamat kezdete óta több mint 30 terrortámadást követtek el az Európai Unióban "migránshátterű emberek", és ilyen méretekre korábban nem volt példa.Magyarország nem ért egyet azzal, hogy a migráció alapvető emberi jog. Nem ért egyet azzal sem, hogy a bevándorlás jó és bátorítani kell - szögezte le.Szijjártó Péter emlékeztetett a magyar álláspontnak arra az elemére is, hogy a hazájukból menekülni kényszerülőknek segítséget kell nyújtani, de a problémát lehetőleg a gyökerénél, a kiinduló országokat sújtó nehézségek leküzdésével kell kezelni. Ott kell segíteni, ahol szükség van rá - emelte ki. A nemzetközi közösségnek arra kell koncentrálnia, hogy otthon biztosítson békét és biztonságot a lakosságnak, ha pedig ez nem lehetséges, a hazájukhoz lehető legközelebbi térségben élhessenek emberhez méltó életet.Hozzáfűzte, hogy a Hungary Helps programmal Magyarország már közreműködik ezekben az erőfeszítésekben.Az ENSZ-csomag elutasításának ellenére Magyarország együtt kíván működni a nemzetközi közösséggel az embercsempészet elleni küzdelemben is.António Vitorino, az IOM főigazgatója a magyar miniszter felszólalásához fűzött reagálásában azt mondta, hogy több pontban egyetért a Szijjártó Péter által felvázoltakkal.Az illegális migráció "dinamikája" például valóban "zavaró" - fogalmazott.Egyetértett azzal is, hogy törekedni kell a megelőzésre, meg kell próbálni kezelni a gyökereket. A menekültek visszatéréséhez azonban biztosítani kell társadalmi visszailleszkedésüket is - fűzte hozzá.Vitorino kijelentette, hogy ő maga is volt európai bizottsági tag, és ismeri a témára vonatkozó szabályozást. Mint mondta, nem hozná közvetlen kapcsolatba a terrorizmust a migrációval. A terrortámadások jelentős részét nem migránsok követik el - fogalmazott.Az ENSZ-csomagra térve azt mondta, abban több olyan elem is van, amelyet Szijjártó Péter is hasznosként említett. A csomag emellett jogilag nem kötelező dokumentum, minden ország maga döntheti el, hogy mely elemeit hajtja végre - tette hozzá. Kijelentette, hogy az IOM kész támogatni az ENSZ-tagországokat ezekben a törekvéseikben.A 172 országot tagjai között tudó (IOM) abból az elvből indul ki, hogy a szervezett és emberséges módon végrehajtott migráció kedvező mind a bevándorlók, mind az őket befogadó országok számára. Az IOM támogatást nyújt a menekülteknek, és alapvetésében hangsúlyozza, hogy minden félnek tiszteletben kell tartania a nemzetközi normákat.Szijjártó Péter Genfben kétoldalú tárgyalást is folytatott António Vitorinóval.