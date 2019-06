Szijjártó: Magyarország az egyik legfontosabb uniós politikának tartja a bővítést

Magyarország nemcsak támogatja az Európai Unió bővítését, hanem az egyik legfontosabb uniós politikának tartja, és Albániával továbbra is szorosan együtt akar működni az illegális bevándorlás megfékezésében - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tiranában.



Szijjártó Péter sajnálatosnak nevezte, hogy az EU külügyminisztereinek múlt heti találkozóján elnapolták a tárgyalások megkezdését Albánia és Észak-Macedónia csatlakozásáról az Európai Unióhoz.



A politikus érthetetlennek nevezte, hogy az az Európai Bizottság döntése szerint 2025-ig várni kell új tagország felvételével.



"Ezt elfogadhatatlannak tartjuk. 2025-ig még 2000 nap van, és nincsenek olyan ügyek, melyeket ne lehetne ennyi idő alatt megbeszélni és elintézni" - mondta Szijjártó Péter.



Rámutatott arra, hogy a közép-európai tapasztalatok alapján az unió a helyi feszültségek feloldására a legjobb eszköz, és megítélése szerint ez így lenne a Nyugat-Balkánon is.

Hozzátette: a Nyugat-Balkán a magyar külpolitika homlokterében áll, és a múlt heti luxemburgi EU-csúcsra Magyarország küldöttsége azzal az állásponttal érkezett, hogy azonnal kezdődjenek meg a tárgyalások Albánia és Észak-Macedónia csatlakozásáról.



Az ellenérvek nevetségesek voltak, egyebek között az, hogy kevés az idő, hiszen Albánia már öt éve tagjelölt, és minden tárgyaló fél pontosan tudta, miként fog kinézni a csatlakozási tárgyalás menetrendje - közölte Szijjártó Péter.



Elmondta, hogy Magyarország eddig is két szakértőt adott az albán külügyminisztériumnak az integrációs folyamat segítésére, és ez a jövőben is így lesz.



Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy az EU legnagyobb kihívása továbbra is a migráció, a bevándorlási nyomás fennáll és biztonsági kockázatot jelent.



"Látjuk, hogy miként próbálnak migránstömegek továbbra is a Nyugat-Balkánon keresztül Európába jutni, látjuk a számokat, amelyek szerint több mint 500 illegális bevándorló érkezett az idén Görögországból Albániába, és fontosnak tartjuk, hogy Albánia továbbra is határozottan és biztosan őrizze határait" - fogalmazott a miniszter.