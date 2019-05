Szijjártó: Magyarország a világ 10 legvonzóbb befektetési célpontja között van

Magyarország a világ tíz legvonzóbb befektetési célpontja között van - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatornán pénteken. Szijjártó Péter a Site Selection című amerikai szaklap idei jelentését idézve hozzátette: a Közép-Európától Közép-Ázsiáig terjedő térségben a magyar beruházásösztönző ügynökséget, a HIPÁ-t választották a legjobbnak.Mindez elismerés a magyar emberek számára is, hiszen ezeknél a döntéseknél megvizsgálják a munkaerőpiaci helyzetet, a munkaerő képzettségét; a magyar emberek tudása és szorgalma teljesen versenyképes - mondta.Beszélt arról is, hogy tavaly minden idők legmagasabb beruházási értékét mutatta fel az ország: 98 külföldi nagyberuházás érkezett Magyarországra 1380 milliárd forint értékben."A németek mögött továbbra is nagy lendülettel fektetnek be az amerikaiak, de látszik, hogy legalább annyira diktálják a világgazdasági átalakulások tempóját keletről, mint nyugatról, hiszen a japán, kínai és koreai vállalatok egyre-másra jelentkeznek fejlesztéseikkel, amelyek meghatározzák az európai gazdaság alakulását is" - mondta Szijjártó Péter.