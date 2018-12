Szijjártó: Európa elárulása a globális migrációs csomag

Magyarország nemmel szavaz a globális migrációs csomagra, mert annak legtöbb célkitűzése ellentétes a nemzeti érdekeivel - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén, amelynek témája a világszervezet globális migrációs csomagjának elfogadása volt.A magyar miniszter még a szavazás előtt, közvetlenül az ülést elnöklő María Fernanda Espinosa megnyitó szavai után, a tagországok képviselői közül elsőként kapott lehetőséget arra, hogy ismertesse országa álláspontját.Felszólalásában Szijjártó Péter megerősítette a kormánynak azt az álláspontját, hogy az ENSZ súlyos hibát követ el a dokumentum elfogadásával, mert az nem kiegyensúlyozott, elfogult és szélsőségesen migránspárti. Akik a csomag mellett voksolnak, új tömeges migrációs hullámok elindulásához járulnak hozzá - vélte -, ezek a hullámok pedig óriási kockázatokat hordoznak magukban az egész bolygóra nézve.A külügyminiszter kifogásolta, hogy a paktum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt. A globális csomag továbbá lényegében elfogadja, hogy a bevándorlók a határokat megsértve keresnek új hazát maguknak, és ezzel gyakorlatilag bátorítja a folyamatot, sőt ennek támogatására szólítja a tagországokat - mutatott rá.Szijjártó Péter azt mondta, hogy miközben a csomag az emberiség számára kedvezőként tünteti fel a migráció hatásait, valójában veszélyes folyamatról szó, amely destabilizálja mind a kiinduló, mind a tranzitországokat, a célországokban pedig párhuzamos társadalmakat hozhat létre, és óriási biztonság kockázatokkal jár.A miniszter kifogásolta azt is, hogy a dokumentum nem szól a lehetséges célországokban élők jogairól, arról, hogy ezek az emberek békében, biztonságban élhessenek. A csomag szerint ráadásul el kell fogadni, hogy a migráció szempontjából minden ország kiinduló, tranzit- vagy célországnak tekinthető; Magyarország egyik sem kíván lenni - szögezte le Szijjártó Péter.Megismételte, hogy a csomag több célkitűzése ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel. Leszögezte, hogy Magyarország az egyes államok legfontosabb szuverén döntései közé tartozónak tekinti, hogyan védi meg a határait, illetve kit enged be a területére. Elveti a kormány a migrációs csomagnak azt a javaslatát is, hogy a határvédelem kérdését emberi jogi alapon közelítsék meg. A határok védelme ugyanis nemzetbiztonsági ügy, és minden országnak kötelessége is, a határsértőket pedig szigorúan meg kell büntetni.Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország egyáltalán nem ért egyet azzal sem, hogy a bevándorlás kedvező a munkaerőpiac és a demográfiai kihívások szempontjából, sem a gazdaság-, sem a családpolitika nem engedhet teret annak, hogy nyomást gyakoroljanak független országokra. A magyar kormány nem hiszi azt sem, hogy az ország másoknál kevésbé lesz értékes, ha társadalma nem válik multikulturálissá - szögezte le.Kitért Szijjártó Péter arra, hogy az Európai Unió - ENSZ-hez hasonló megközelítésen alapuló - migrációs politikája is megbukott, jóformán meghívással ért fel több százezer illegális bevándorló számára, aki ellenőrzés nélkül eljutott Európába. Ez a párhuzamos társadalmak megjelenésén túl a terrorfenyegetés növekedését hozta magával, hiszen az elmúlt években 30 merényletet követtek el migráns hátterű támadók, és ezeknek 300-nál több halálos áldozatuk volt - fejtette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy most az ENSZ is ugyanezt a hibát készül elkövetni.Magyarország - amelynek kormánya a miniszter közlése szerint háromszor is felhatalmazást kapott erre a lakosságtól - azért is nemmel szavaz, mert nem akarja, hogy megismétlődjenek a 2015-ös események, amikor 400 ezer illegális bevándorló sértett határt, vándorolt át az országon, miközben rendőröket támadtak meg, és nem mutattak semmilyen tiszteletet a helyi szabályok és kultúra iránt. Ezért a magyar álláspont a határok szigorú védelmén, az illegális bevándorlás elutasításán nyugszik, a társadalmi kihívásokat pedig a kormány a bevándorlás helyett az oktatási rendszer korszerűsítésével és a családok segítésével próbálja megoldani, és Magyarországot megtartani a magyaroknak.A nemzetközi közösségnek a migráció bátorítása helyett annak megállításán kell dolgoznia, nem szabad támogatnia az embercsempészek üzleti modelljét, a segítséget pedig oda kell vinni, ahol szükség van rá: azon kell dolgozni, hogy a migránsok otthon vagy hazájukhoz minél közelebb tudjanak maradni - szögezte le Szijjártó Péter.