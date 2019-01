Szijjártó: el akarnak altatni minket, de a továbbiakban is kőkemény fellépés szükséges

Az ENSZ és az EU tisztviselői megpróbálnak elaltatni bennünket, de a migrációs nyomás nem csökkent, hanem éppen ellenkezőleg, nőtt az elmúlt időszakban, ezért továbbra is kőkemény fellépésre van szükség a nyugat-balkáni migrációs útvonal zárva tartása érdekében - nyomatékosította az MTI-nek telefonon Szófiából adott nyilatkozatában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter."Brüsszeli és New York-i ENSZ- és EU-tisztviselők el akarnak minket altatni, és azt a képzetet akarják kelteni, mintha a migrációs válságnak már vége volna" - fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter mindazonáltal kiemelte, hogy Törökországban tavaly 50 százalékkal több illegális bevándorlót fogtak el, mint 2017-ben; 175 ezerről 265 ezerre nőtt a feltartóztatottak száma. Spanyolországban 57 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel, ami a duplája a 2017-es számoknak, és Cipruson is ugyanilyen léptékű emelkedést tapasztaltak. Emellett a görög-török szárazföldi határon is folyamatosan emelkedik az érkezők száma.- szögezte le a miniszter.A politikus arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadásával, illetve azzal, hogy Brüsszel "újabb elosztási mechanizmusokra vonatkozó javaslatokon töri a fejét", a migrációs folyamatok újabb bátorítást és ösztönzést kaptak, ezért a migrációs nyomás veszélye továbbra is jelen van, sőt, egyre súlyosabb.Magyarország is fenntartja jelenlétét és folyamatos támogatását a nyugat-balkáni országok számára, Szerbiához és Macedóniához hasonlóan Bulgáriába is érkeztek és idén is fognak érkezni magyar rendőrök, hogy segítsenek a határvédelemben. A miniszter kiemelte, hogy Bulgária Magyarországhoz hasonlóan közelít a kérdéshez, s hasonlóan kerítést emelt a határon, hogy megállítsa az illegális bevándorlási folyamatokat, és megvédje az ország és polgárai biztonságát.- húzta alá a miniszter.A miniszter Mladen Marinov bolgár belügyminiszterrel és Ekaterina Zaharieva külügyminiszterrel találkozott Szófiában. A miniszter kiemelte, hogy Bulgária sem szavazta meg az ENSZ globális migrációs csomagját, hanem tartózkodott a szavazáson."Magyarország nem akar sem tranzit-, sem cél-, sem kiinduló országa lenni a migrációnak, ezért utasítottuk el a globális migrációs csomagot. Továbbra is a határvédelmet tartjuk az elsőszámú és legfontosabb feladatnak, és a bolgárokhoz hasonlóan meg fogjuk védeni az ország és az Európai Unió külső határát" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.Kitért a miniszter arra is, hogy egyetértettek bolgár kollégáival abban, hogy az Európai Unióban továbbra is jelen van a kettős mérce, például az Oroszországhoz fűződő viszony és az energiapolitika terén. Egyetértettek abban is, hogy a Törökországba érkező orosz gázt el kell juttatni Közép-Európába, és Bulgária el fogja végezni az ehhez szükséges beruházásokat. Egyetértettek abban is, hogy mindkét ország szerint ellentétes az uniós előírásokkal, hogy Ausztria megváltoztatta az osztrák családi juttatások rendszerét, és eltérő mértékű juttatást kapnak a más uniós tagállamok állampolgárai.Szijjártó Péter elmondása szerint a bolgár miniszterekkel nyugtázták, hogy a két ország gazdasági együttműködése jó irányba halad. A két ország közötti kereskedelem 2018 első három negyedévében meghaladta az 1,2 milliárd eurót, és a szerdán jelentették be, hogy az OTP bulgáriai vállalata újabb bankot vásárol meg az országban, s ezzel a magyar pénzintézet a két legerősebb közé kerül Bulgáriában.Szijjártó Péter az MTI kérdésére elmondta, hogy az Egyesült Királyság kilépéséről is szó esett szófiai megbeszélésein, és egyetértés volt arról, hogy sajnálatos, hogy az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, mert Budapest és Szófia is jobban örült volna annak, ha az Egyesült Királyság az EU tagja marad. Egyetértettek azonban abban is, hogy az EU többi 27 államának egységesnek kell maradnia a kérdésben, és mindketten reményüket fejezték ki, hogy a britek kilépésének módja a lehető legkevesebb kárt és kockázatot fogja okozni.