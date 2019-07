Szijjártó: Brüsszel nyíltan bátorítja az embercsempészetet

Brüsszel és az Európai Unió egyes nyugati tagállamai leleplezték magukat, miközben ugyanis világossá vált, hogy a migrációt nemcsak a szárazföldön, hanem a Földközi-tengeren is meg lehet állítani, folyamatosan és nyíltan támogatják és bátorítják az embercsempészetet - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az EU-tagországok külügyminiszterei tanácskozásának szünetében.



Szijjártó Péter magyar újságíróknak hangsúlyozta: világossá vált, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai uniós tagállamok célja és érdeke nem más, mint hogy minél több bevándorló jöjjön Európába.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációt szervező erők ismét támadásba lendültek, az ezt támogató európai uniós tagállamok pedig nyíltan az embercsempészek oldalára álltak. Látható, hogy a Földközi-tengeren nemzetközileg szervezett, politikai eszközökkel támogatott embercsempészet zajlik - jelentette ki.



Aláhúzta, a migráció szempontjából Európa számára két megoldás lehetséges. Vagy az embercsempészek oldalára helyezkedik, vagy pedig Matteo Salvini olasz belügyminiszternek a magyar véleménnyel is egybehangzó álláspontjára, amely azt szorgalmazza, hogy Európába csak legálisan lehessen belépni.



A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, az embercsempészet, és az embercsempészeti tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása azt válja ki, hogy újabb migrációs hullámok indulnak Európa irányába. Ez a politika ugyanis bátorítja az embereket, hogy fizessenek az embercsempészeknek, szálljanak hajókra, hiszen egy civil embercsempész hajó úgyis kimenti és olasz, vagy a máltai kikötőkbe szállítja őket - mondta. Hozzátette, egy újabb bevándorlási hullám pedig jó ürügy lesz arra, hogy a korábbi támogatók újra érveljenek a migránsok tagországok között, kvóták alapján történő, kötelező elosztási mechanizmus mellett. A magyar emberek e tekintetben világos álláspontot foglaltak el: Magyarország semmilyen kvótajavaslatot nem támogat, semmilyen kvótát nem alkalmaz sem most, sem a jövőben - szögezte le.



"Tűzzel játszanak" azok az országok, amelyek egymás között kívánják elosztani az Európába érkezett migránsokat, ugyanis "Európa európaiságát, jövőjét, kultúráját és identitását" veszélyeztetik - tette hozzá a miniszter.



Botrányosnak és megdöbbentőnek nevezte, hogy Európában hőssé avatnak nemzeti szuverenitást sértő embereket, embercsempészeket, akik tevékenysége miatt emberek, köztük határt védők kerülnek veszélybe. Ha az unió világossá tenné, hogy Európába csak szabályosan lehet bejönni, azzal lehetne emberéleteket menteni - húzta alá.



Szijjártó Péter nyilatkozatában azt is kijelentette, hogy Magyarország Ukrajna új elnökét, Volodimir Zelenszkijt új reménységnek tartja, és reméli, hogy a korábban részéről elhangzott bizakodásra okot adó nyilatkozatok valósággá válnak.



Kiemelte, ha az új elnök nyilatkozatai valódi tettekké válnak, és a kárpátaljai Magyarország visszakapja elvett jogait, Magyarország örömmel tér vissza egy szoros együttműködésre Ukrajnával. Magyarország látja ennek lehetőségét az új elnök hivatalba lépését követően, ugyanakkor az is látszik, hogy sokan vannak, akik ellenérdekeltek a jó ukrán-magyar kapcsolatokban.



"Példátlan, elfogadhatatlan, európaiatlan az az eljárás, amelynek keretében hétfő reggel a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőinél erőszakos házkutatásokat tartottak" - jelentette ki a miniszter.



Magyarország a kárpátaljai magyarok érdekében is azt szeretné, ha jövőbeni kapcsolatai Ukrajnával normalizálódna, és hogy ebben az új ukrán elnök is partner tudjon lenni - tette hozzá Szijjártó Péter.



Az európai uniós tagországok külügyminiszterei az egynapos brüsszeli tanácskozáson a sürgős nemzetközi kérdések - a szudáni, az etiópiai és a venezuelai helyzet - megvitatása mellett eszmecserét folytatnak az iráni nukleáris megállapodás jövőjéről, a Ciprus partjai mellett megkezdett, "illegális" török próbafúrásokra adható uniós válaszokról, valamint a migráció kérdéséről.



