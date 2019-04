Szijjártó: az ENSZ sokkoló támadást indított Magyarország ellen

Az ENSZ sokkoló támadást indított Magyarország ellen a migráció kérdésében, az egyik emberi jogokkal foglalkozó biztosa azért akarja eljárás alá vonni Magyarországot, mert Magyarországon egy Ahmed H. nevű személyt terrorista tevékenység miatt a bíróságok elítéltek - mondta hétfői felszólalásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Faji Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottságának genfi ülésén.Kifejtette, Ahmed H. egy támadást vezényelt a magyar határt védő magyar rendőrökkel szemben. Az általa vezetett támadás következtében számos magyar rendőr megsérült. Ez az ember egyszerű terrorista. Ez az ember Magyarország területi integritását és szuverenitását meg akarta sérteni, és azt akarta elérni, hogy illegális bevándorlók százai, ezrei tudjanak bejönni Magyarországra - monda el az MTI-nek a felszólalásáról adott tájékoztatásában a miniszter.Ezt a terroristát védi most az ENSZ, hiszen az világszervezet egyik emberi jogi biztosa arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy eljárást kezdeményez az Ahmed H.-val kapcsolatos magyarországi bánásmóddal kapcsolatban, és gyakorlatilag a terrorista védőügyvédjeként lép fel Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben - mondta Szijjártó Péter.Aláhúzta: "Ez döbbenetes, hiszen az ENSZ-tisztségviselők bérét az ENSZ-tagállamok befizetéseiből fedezik, elfogadhatatlan, és sokkoló, hogy többek között a magyar adófizetők pénzéből működő ENSZ megbízottjai terroristák oldalára állnak és terroristák védőügyvédjeiként járnak el, semmibe véve azon emberek biztonságát, mint amilyenek például a magyar állampolgárok, akiknek a biztonságát fenyegette a bevándorlás, és akiknek a biztonságát fenyegette Ahmed H."Szijjártó Péter rámutatott: "Ráadásul ez az emberi jogi megbízott szintén Soros György embere, hiszen a Nyílt Társadalom Alapítvány egyik vezetője. Egyértelmű tehát, hogy az ENSZ is - hasonlóan Brüsszelhez - Soros György befolyása alatt áll migrációs kérdésekben. Nincs különbség New York, Genf és Brüsszel között ebben a kérdésben. A magyar emberek ennek a döbbenetes és sokkoló megközelítésnek május 26-án parancsolhatnak megálljt az európai parlamenti választásokon".