Szijjártó: az ENSZ nem megállítani, hanem menedzselni akarja a migrációt

Az ENSZ globális migrációs csomagja nem megállítani, hanem menedzselni akarja a migrációt, amit úgy állítanak be, mintha nem lenne semmiféle biztonsági kockázata - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



A miniszter azt mondta, az ENSZ migrációs csomagjában úgy állítják be a jelenséget, mint valami alapvető emberi jogot, ami "nonszensz", hiszen nem létezik olyan jog, hogy valaki "rábök" a térképre, majd országhatárok tucatjait sérti meg, hogy oda eljusson.



"Azért is veszélyes ez a dokumentum, mert azt mondja, hogy minden egyes országnak a világon definíciószerűen választania kell legalább egyet azon három kategóriából, hogy a migrációnak kiindulási pontja, tranzitországa, vagy célországa kíván lenni, és egy hangot sem szól azokról az országokról - eltagadva ezt a jogukat -, amelyek egyiket sem akarják választani" - fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy Magyarország egy ilyen ország.



Kiemelte, a magyar állam szuverén joga, hogy eldöntse, kiket akar beengedni, s kiket nem. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió ezt a dokumentumot akarja kötelezővé tenni valamennyi tagállama számára.



A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szólt arról is, vannak, akik azt gondolják, az unió akkor lesz erős, ha legyengített tagállamok alkotják, de a magyar kormány ezt elveti és zsákutcának gondolja.

Mi a nemzeti identitásukhoz, kulturális, vallási, történelmi hagyományaikhoz és örökségükhöz ragaszkodó, erős tagállamok által alkotott Európai Unióban hiszünk - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette, a vita nem csak a fentiek, de a migrációkezelés miatt is zajlik.