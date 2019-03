Szijjártó: Afrika a jövő kontinense

Afrika a jövő kontinense, ehhez nem fér kétség - jelentette ki a Zöld-foki Köztársaság fővárosában, Praiában tartózkodó Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek telefonon adott nyilatkozatában.A miniszter közölte: az afrikai kontinensen megy végbe a globális növekedés jelentős része a következő időszakban. Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a világ legerősebb gazdaságával rendelkező államok szinte minden afrikai országban jelen vannak, és próbálják megtalálni a maguk hasznát a gazdasági növekedésből.Szijjártó Péter szerint nekünk, magyaroknak, saját lehetőségeink tudatában azt a néhány országot kell kiválasztani, amelyek készek az együttműködésre és különböző okoknál fogva jobban megértjük velük egymást.Ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy a Zöld-foki Köztársaság is keresztény ország, amely komolyan veszi a keresztény értékeket, a keresztény örökséget. Az ország nagyra becsüli, hogy Magyarország is hasonlóan gondolkodik ezekről a kérdésekről, ezért van a két ország között egy alapvető szimpátia, amely biztosítja a gazdasági együttműködés megfelelő alapját - közölte.A Zöld-foki szigeteken tett látogatás kapcsán közölte: Budapest most alapozza meg a két ország közötti együttműködés jövőjét azáltal hogy 35 millió euró értékben lehetőséget biztosít magyar vállalatoknak arra, hogy mezőgazdasági, illetve öntözési és vízgazdálkodási projekteket hajtsanak végre a nyugat-afrikai országban. Kifejtette: a Zöld-foki szigeteken köztudottan nehézségekbe ütközik a vízellátás, a magyar vállalatok pedig gyakorlatilag a tengervíz sótalanításával, valamint a szennyvíz feldolgozásával és kezelésével állítanak majd elő olyan vizet, amely alkalmas lesz a mezőgazdasági területek öntözésére.Magyarország emellett megnyit egy 15 millió eurós hitelkeretet az Eximbankban, amely már piaci alapú együttműködést tud finanszírozni - mondta a miniszter.Hozzátette: annak érdekében, hogy a magyar vállalatok jogilag biztonságos környezetben tevékenykedhessenek a szigetországban, Budapest beruházásvédelmi, illetve a kettős adóztatást kizáró megállapodást köt Praiával. A gazdasági együttműködési megállapodás aláírásával pedig létrejön a gazdasági vegyesbizottság a két ország között, ami egy állandó platformja lesz a gazdasági jellegű megbeszéléseknek.Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági együttműködést akkor lehet jól megalapozni, ha az az emberek közötti kapcsolatokra épül. Ezért Budapest évente tíz ösztöndíjat biztosít a zöld-foki hallgatók számára magyarországi egyetemeken. Emellett fontos kérdés a zöld-foki zenei és művészeti oktatás, amelyet a szigetországban a Kodály-módszerre alapoznak. Annak érdekében, hogy a Zöld-foki Köztársaságban a következő három évben minden zenetanárt kiképezzenek e módszerre, Magyarország 30 millió forintos finanszírozást nyújt.A magyar külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: Magyarország azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti gazdasági együttműködés szorosabb legyen.