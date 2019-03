Szijjártó: a Zöld-foki Köztársaság felelősséggel áll a migráció kérdéséhez

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Jorge Carlos Fonseca, a Zöld-foki Köztársaság elnökének tárgyalása Praiában 2019. március 27-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

A Zöld-foki Köztársaság olyan ország, amely felelősséggel áll a migráció kérdéséhez - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a közmédiának nyilatkozva. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter hivatalos látogatásra utazott Praiába, a Zöld-foki Köztársaság fővárosába.Szijjártó Péter a közmédiának nyilatkozva arról beszélt, hogy sajnos Európában és elsősorban Brüsszelben uralkodik egy bántó leegyszerűsítés Afrika vonatkozásában. Az Európai Bizottság sok esetben szeretné úgy láttatni az egész kontinenst, mint olyan országok csoportját, ahol minden ország azon "mesterkedik", hogyan küldje el saját polgárait Európa irányába. Próbálják úgy beállítani Afrikát, mint egy kontinenst, amely szabadulni próbál a népesség növekedése miatti terhektől. Márpedig ez nincs így minden ország esetében, köztük a Zöld-foki Köztársaság esetében sem - szögezte le Szijjártó Péter, hozzátéve: a Zöld-foki Köztársaságnak szüksége van saját polgáraira, nem elküldeni akarja őket, hanem megtartani. A Zöld-foki Köztársaság védi saját határait, komoly határvédelmi, határbiztonsági intézkedéseket vezetett be. Ráadásul olyan ország, amely komolyan veszi az Európai Unióval való együttműködést. Ezért Magyarország azt szorgalmazza, hogy az EU is vegye komolyan a Zöld-foki Köztársasággal való kapcsolatok fejlesztését.Gazdasági téren szorgalmazzák, hogy az Európai Unió kössön kétoldalú gazdasági partnerségi megállapodást kössön a Zöld-foki Köztársasággal. "Nekünk segítenünk kell az olyan országokat, amelyek komolyan és felelősségteljesen állnak az olyan kérdésekhez, amely Európa biztonságát közvetlenül érintik" - fogalmazott Szijjártó Péter, megjegyezve: biztosak lehetünk abban, hogy a Zöld-foki Köztársaság nem lesz a tömeges migráció kibocsátója, továbbá hogy minden esetben Európával együttműködve hozza meg saját és az európai biztonságára vonatkozó intézkedéseit.A miniszter azt is elmondta, hogy a két ország között a gazdasági együttműködést szeretnék szorosabbra fűzni, hogy segítsék a stabilitást a Zöld-foki Köztársaságban, továbbá a magyar gazdasági szereplők érdekeit is előre mozdítsák. Ezért egy kötöttsegély-hitelmegállapodás megkötésére készülnek 35 millió dollár értékben. Ennek keretében a magyar vállalatok olyan beruházásokat hajtanak végre az országban, amelyek hozzájárulnak a Zöld-foki Köztársaság stabilitásának erősítéséhez a mezőgazdaság termelékenységének javításával, valamint a vízgazdálkodás fejlesztéséhez szükséges beruházásokkal - ismertette Szijjártó Péter.