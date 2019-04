Szijjártó: a migrációs kockázatot súlyosbítja az Európai Bizottság nyomásgyakorlása

Tovább súlyosbítja a bevándorlás jelentette kockázatot az Európai Bizottságnak a migrációs folyamatok serkentését célzó hozzáállása és erőteljes nyomása - jelentette ki Szijjártó Péter az EU-tagországok külügyminisztereinek hétfői luxembourgi tanácskozását követően.A külgazdasági és külügyminiszter magyar újságíróknak hangsúlyozta, a Líbiában zajló események beláthatatlan következményekkel bírnak, a nemzetközi közösség is megosztott a folyamat értékelését illetően.A területen tartózkodó legalább kétmillió migráns, valamint az amúgy is nehéz helyzetben lévő líbiaiak bármikor megindulhatnak Európa felé - közölte.Afganisztánban hangsúlyos a terrorszervezetek jelenléte és befolyása, valamint a tálibokkal zajló tárgyalások kimenetele is bizonytalan, amelyhez a hivatalos kormány hozzáállása és részvétele sem egyértelmű - mondta Szijjártó Péter.A bizonytalan afganisztáni helyzet és a líbiai események tehát súlyos migrációs kockázatot jelentenek Európa számára - emelte ki a magyar miniszter.Hozzátette: a görög uniós biztos - Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős tagja - ugyanakkor a migráció megállítása helyett annak legálissá minősítését tűzte ki célul, intézkedései kizárólag azt eredményezik, hogy egyre több migráns érkezezik az Európai Unióba.Szijjártó Péter szerint az ENSZ migrációs csomagjának ügyében semmi más nem zajlik az Európai Unió részéről, mint hogy folyamatosan legalizálni próbálja az illegális migrációs folyamatokat.Amit az Európai Bizottság mond, annyit tesz, hogy még több bevándorlót kell hozni Európába - mondta.A miniszter kijelentette: ez Magyarország számára elfogadhatatlan, ugyanis Európa önfeladását jelenti, valamint súlyos kulturális és biztonsági kockázatokat jelent az unió jövője szempontjából.Ha a migráció tekintetében ez a politikai megközelítés marad az Európai Bizottság részről, valamint az újabb líbiai polgárháborús veszély, a kiszámíthatatlan afganisztáni helyezet, a Nyugat-Balkánon feltorlódott migránsok és az utóbbi időben Görögországban tapasztalható agresszivitás újabb tömeges migrációs hullámok megindítását fogja okozni - hangsúlyozta.Magyarország ezeket a folyamatokat nem legalizálni, hanem megállítani akarja. Az erről szóló vita az Európai Parlament május végén esedékes megválasztásán fog eldőlni - húzta alá a miniszter.Szijjártó Péter Ukrajnával kapcsolatban, a nyelvtörvényt és a kisebbségi oktatási törvényt illetően kiemelte: "a jelenlegi adminisztrációval semmi remény az előrelépésre".Provokációnak nevezte, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának harmincadik évfordulójára igyekvő Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt nem engedték be szombaton Ukrajnába."A lépés a magyarokkal és a románokkal szemben elkövetett provokáció, amely nem véletlen, ugyanis a román és a magyar kormány szólalt fel a leghatározottabban az Ukrajna területén élő saját nemzeti közösségeik védelme érdekében" - fogalmazott.A miniszter reményét fejezte ki, hogy az ukrajnai elnökválasztást követően nemcsak Magyarországon lesz ukránbarát kormány, hanem Ukrajnában is magyarbarát adminisztráció jön létre.