Századvég: a nyugat-európaiakat is a migráció foglalkoztatja legjobban

Az embereket Nyugat-Európában is a bevándorlás foglalkoztatja legjobban, ez az ami "fenekestül felforgatja hétköznapjaikat" - mondta Kiszelly Zoltán elemző, a Századvég munkatársa az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.Az elmúlt években beengedett 1,5 millió ember alig 20-25 százaléka dolgozik, a többségük jellemzően minimálbérért. Inkább "kivesznek" a szociális rendszerből, és ahelyett, hogy integrálódnának a befogadó közösséghez, hozzák magukkal a "saját életüket". Céljuk csak a magasabb életszínvonal - jelentette ki Kiszelly Zoltán.Az utóbbi időben meghirdetett kitoloncolás sem működik: miközben a hatóságok szerint Szíria, Afganisztán nem biztonságos, a migránsok hazajárnak nyaralni - jegyezte meg.Ausztriában és Olaszországban már valódi bevándorlásellenes pártok is bekerültek a kormányokba, és ennek meglátszanak az eredményei, megszűnt vagy minimálisra csökkent a bevándorlás. Látszik, hogy a német választók egy része is egyre inkább ilyen politikai erőkre adja a voksát - mondta.