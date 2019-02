Szakértő: közeleg a tavasz, élénkül a migráció

Élénkülő migrációs mozgásra lehet számítani a közelgő tavasz miatt, ennek már vannak jelei - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatornán vasárnap. Az Európa felé tartók a téli időszakban megálltak, az alkalmi pihenőhelyeken csoportokba szerveződtek azok, akik együtt indulnának majd - jelezte. A szakértő felhívta a figyelmet az empercsempészek tevékenységére is, akik télen jóval kevesebb pénzhez jutottak, így most ismét "fel akarják tölteni készleteiket". Rámutatott arra, hogy az embercsempészet több pénzt hoz, mint a kábítószer-kereskedelem.



Kis-Benedek József szerint nyílhatnak új migrációs útvonalak is; mivel a bosnyák és a horvát hatóságok már eléggé felkészültek, ezért nem kizárt, hogy Románia felé is sokan fognak elindulni. A szakértő úgy látja, nemzeti szinten kell a migrációs mozgás megakadályozása érdekében tenni. Idén európai parlamenti választások lesznek, ezután hónapokba telik, míg a vezető szervezetek ismét érdemben működőképessé válnak, így túl sok intézkedést ebben az évben nem lehet várni - mutatott rá.