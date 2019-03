Süli: jó minőségű, engedélyezhető atomerőmű készül Pakson

Jó minőségben, engedélyek alapján megépíthető atomerőmű készül Pakson - mondta a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szerdán Szekszárdon, sajtótájékoztatón.



Süli János a szekszárdi Ferropatent Zrt. telephelyén öt, térségbeli megye vezetőivel folytatott megbeszélés után hangsúlyozta: az atomerőművet úgy kell megépíteni, hogy az hatvan évig olcsón, biztonságosan tudjon villamos energiát termelni.



"Arról tájékoztattam a megyék vezetőit, hogy a kormány szándéka egyértelmű: meg fog épülni az új atomerőmű, hiszen az olcsó, időjárástól függetlenül termelő blokk csak az atomerőmű lehet" - tette hozzá.



A projekt dátumait akkor tudják pontosan, ha a benyújtják a hatóságnak az erőmű létesítési engedélykérelméhez tartozó csaknem 300 ezer oldalas dokumentációt, ezen jelenleg "komoly munka folyik" - jegyezte meg.



A miniszter kérdésre válaszolva közölte: azt szeretnék, ha az Európai Bizottság rövid időn belül jóvá hagyná a határidők módosítását, ezt követően az új határidők nyilvánossá válnak.



Leszögezte: a beruházás fix áras, 12,5 milliárd euróba kerül, amin nem változtat az, hogy mikor kezdődik el, és mikor fejeződik be az erőmű építése.



Arról is szólt, hogy Magyarország nincs ellene a megújuló energiának. Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban Pakson adták át az ország eddigi legnagyobb, 20,6 megawattos naperőműparkját. Mint mondta, a közeljövőben körülbelül 3000-5000 megawattnyi naperőművi kapacitás lép be a hazai energiaellátásba. Megjegyezte: Magyarországon 30 százaléknál több, időjárástól függő, megújuló energiát nem lehet az ellátó rendszerbe bevonni.



Kérdésre válaszolva elmondta: a Roszatom nagy mértékben a magyar vállalkozókra szeretne építeni. A szerződés szerint a munkák 55 százalékát versenyeztetni kell; a cégek kiválasztása után az orosz fél előszerződést köt a vállalkozásokkal, amelyeket ezt követően minősíti a Paks II. társaság az Országos Atomenergia Hivatal. Ha a kiválasztott cég alkalmas arra, hogy nukleáris műben dolgozzon, véglegesítik a szerződést.



Süli János a Paks II. projektet kísérő térségfejlesztésről elmondta: a beruházás Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun megyét érinti, de a dunaújvárosi kohászati és hegesztéstechnológiai ismeretek miatt Fejér megye is kapcsolódik a projekthez.



Közölte: a kalocsai Duna-hídnak 2022 második felében el kell készülnie, a tervek szerint a kalocsai laktanya épületek átalakításával 3000-3500 munkavállalónak tudnak majd szállást adni.



Emlékeztetett arra is, hogy decemberben a kormány elfogadta a térség úthálózatának 187 milliárd forintos fejlesztési programját. Az első útfelújítások - Nagydorog és Németkér felé - kész tervek esetén már idén elkezdődhetnek. A program keretében a paksi vasúti pályát is alkalmassá teszik arra, hogy az atomerőmű-építést kiszolgálja.