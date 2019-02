Stratégiai együttműködést kötött a Szerencsejáték Zrt. és az MLSZ

Stratégiai marketing együttműködési megállapodást írt alá a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Labdarúgó Szövetség. A nemzeti lottótársaság a Szövetség által biztosított kiemelt felületeken jelentetheti meg kampányait a 2021/2022-es bajnoki szezon végéig. Az első megjelenésekkel a 2018/19-es szezon tavaszi idényének első fordulójában találkozhatnak a hazai futballszurkolók.



A sportfogadás népszerűsége világszerte és Magyarországon is folyamatosan nő, ez a tendencia a Szerencsejáték Zrt. árbevételein is jól látható. A sportfogadási játékokból (Tippmix, Tippmixpro, Totó, Góltotó) már a társaság bevételeinek közel fele származott, és ez az arány dinamikusan növekszik. A bevétel több mint háromnegyede nyeremény formájában a játékosokhoz került vissza. A piaci tendenciákra reagálva a cég folyamatosan fejleszti termékeit, az egyik legsikeresebben teljesítő újítás – a sportfogadási játékok esetében - az élő fogadási játék, melyen az esemény lebonyolítása alatt is lehet fogadni mind hagyományos értékesítési csatornákon, mind online felületeken. A típus bevezetése óta az élő fogadásokkal megtehető fogadási események száma havonta 600-ról 5000 eseményre nőtt.



A hazai lottótársaság évek óta sikeres marketing együttműködési tevékenységet folytat négy látványsportágat képviselő nemzeti sportszövetséggel (kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong), amelyek sorában újabb fontos mérföldkövet jelent a jelenlegi együttműködés aláírása a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Ennek keretében a Szerencsejáték Zrt. vagyoni értékű jogokat vásárol szezononként nettó 2,7 milliárd forint értékben, és hirdetőként jelenik meg az MLSZ által biztosított felületeken a felnőtt férfi "A" válogatott és az OTP Bank Liga mérkőzésein. A nemzeti tizenegy és a hazai klubcsapatok mérkőzései a leglátogatottabb sportrendezvények között szerepelnek. A magyar futballszurkolói tábor pedig a Szerencsejáték Zrt. számára kiemelt célcsoport, hiszen komoly sportfogadói bázist jelent a társaságnak, és a labdarúgáson keresztül érhető el legszélesebb körben a hazai sportszerető felnőtt közönség.



A Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, dr. Czepek Gábor a szerződés aláírását követően elmondta: "Megtiszteltetés a Szerencsejáték Zrt. számára, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás révén hozzájárulhatunk a nemzeti futballválogatott hosszú távú sikeres szerepléséhez és a sportág fejlődéséhez. Ugyanakkor remek lehetőségünk nyílik arra, hogy magyar szurkolókhoz és a szélesebb sportszerető közönséghez hatékonyan eljuttassuk üzeneteinket a megállapodás keretein belül nyújtott felületeken. A sportfogadás a szerencsejátékok egyik legrégebbi formája, napjainkban pedig az egyik legnépszerűbb és leginkább növekvő játéktípusa, éppen ezért tartjuk nagy üzleti lehetőségnek is a most megkötött együttműködést."



A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke szerint fontos, hogy az MLSZ és a Szerencsejáték Zrt. kapcsolatai egyre erősödjenek. Csányi Sándor úgy fogalmazott: "Mindent megteszünk azért, hogy a Szerencsejáték Zrt. ügyfelei, a fogadók egyre nagyobb örömüket leljék az OTP Bank Liga és a magyar válogatott mérkőzéseiben. Érthető, hogy a Szerencsejáték Zrt. – más sportágak után – a labdarúgással is szorosabbra fűzi az együttműködést, hiszen azzal, hogy az MLSZ-től marketing jogokat vásárol, bizonyosan jól fekteti be bevételeit. A jövőben, először a hétvégi bajnoki fordulóban, kiemelt helyen, marketing partnerként tesszük láthatóvá a legfontosabb labdarúgó-mérkőzéseken a hazai lottótársaság termékeit."