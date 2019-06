Sörösüveggel leütötte, majd halálosan bántalmazta a 87 éves nőt

A Tatabányai Törvényszék hétfőn 19 év fegyházra ítélt egy hajléktalan férfit, aki sörösüveggel leütött, majd halálosan bántalmazott egy őt anyagilag is támogató 87 éves asszonyt. A nem jogerős ítélet szerint az elkövető feltételesen sem bocsátható szabadlábra.



A bűncselekményre nagybátya vette rá, őt a törvényszék felbujtóként elkövetett rablásért nyolc év fegyházra ítélte. Többszörös visszaesőként esetében is kizárták a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét.



A bíró felidézte, hogy a cselekmény elkövetésekor 19 éves férfi 2017 tavaszán szabadult a börtönből; jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkezett, a sértett tatabányai lakásával szemben lévő garázsban húzta meg magát. Rendszeresen bejárt az egyedül élő, 87 éves asszonyhoz, tőle cigarettát és kisebb összegeket kapott.



A tél közeledtével fűthető szállást akart találni, ezért szeretett volna nagybátyja családjánál lakni. Az idősebb férfi ezért pénzt kért és rávette, hogy a sértettől szerezze meg. A férfi ezután besurrant az asszony lakásába és a háttal ülő áldozatot sörösüveggel leütötte, majd bántalmazta. Pénztárcájából ötezer forintot vett ki, majd távozott. Az asszony még képes volt segítséget hívni, de két nap múlva a bántalmazás következtében meghalt.



A bíró súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a tettes az emberölést nyereségvágyból követte el. Az elkövetőben fel sem merült, hogy esetleg pénzt kérjen az áldozattól, a lakásba lépve azonnal megtámadta a védekezésre képtelen nőt.



Az ítéletet az ügyész tudomásul vette. A férfi és ügyvédje enyhítésért, a minősítés és a tényállás megváltoztatásáért, nagybátyja felmentésért fellebbezett. A két tettesnek meg kell fizetnie az ötmillió forintot meghaladó bűnügyi költséget is.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)