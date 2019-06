Rossz kútból ittak a fesztiválozók a Fishing on Orfűn, többen megbetegedtek

Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak -. A jellemzően hányásos, hasmenéses tünetekkel járó, gyors lefolyású megbetegedéssel csütörtökön 60-70-en jelentkeztek, majd pénteken még 20 esetről szereztek tudomást. Mióta őrzik a kutat, nincsenek újabb esetek, és sokan már fel is épültek.˝Ne igyatok a nagy parkolónál található Turista forrásból (más néven Csokonai Sándor kút), annak vize nem ivóvíz! Csütörtökön az erre figyelmeztető táblát valaki eltávolította, a helyszínt ezért aznap este óta őriztetjük, a táblát pótoltuk. Ha ittál a kút vizéből és panaszaid vannak, jelentkezz a fesztivál mentőszolgálatánál a térképen jelzett ponton. FONTOS! A kemping vizével semmi gond nincs, továbbra is minden csapunkból iható víz folyik.˝Nyitóoldali képünk illusztráció.