Rogán: a kormány jövőre is indít nemzeti konzultációt

A kormány szeretné a nemzeti konzultációkat folytatni, és - akárcsak idén - jövőre is indít olyat, amelyik a következő költségvetés megalapozását készíti elő - mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője az Országgyűlés igazságügyi bizottságának csütörtöki ülésén.



A miniszter azt mondta, hogy a 2020-as költségvetés is az emberek véleményét figyelembe vevő családvédelmi akcióterven alapszik.



Közölte, a családok támogatására már most ezermilliárd forinttal többet fordítanak a költségvetésben, mint 2010-ben, az utolsó Gyurcsány-kormány idején benyújtott büdzsében tették. Ezt az összeget 2020-ra, a családvédelmi akcióterv elfogadásával további több mint 200 milliárd forinttal emelik meg - tette hozzá.