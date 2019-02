Rétvári: óriási támogatást jelentenek a családoknak az évértékelőben bejelentett intézkedések

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

Rétvári Bence hozzátette: a Fidesz-KDNP a 2010-et követő kormányzása alatt minden évben újabb családokat segítő, támogató intézkedéseket vezetett be, ezzel a hét ponttal pedig tovább bővül a családtámogatások köre.Végre Magyarországon megtermelődik az a költségvetési bevétel, amivel folyamatosan növelhető a családok támogatottsága - mutatott rá az államtitkár.Elmondta: rengetegen töltötték ki a családvédelmi nemzeti konzultációt, amelynek válaszai alapján születtek meg az új intézkedések. Kevés ország mondhatja el magáról, hogy migráció- és családpolitika tekintetében ennyire az emberekkel együtt kormányoz - értékelt Rétvári Bence.A műsorban elhangzott, hogy az akcióterv részletei csak később derülnek ki, de a csomag egy része a kedvezményes hitelezésről szól, emellett azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy 2010 óta a nyugdíjak értékének megőrzésén dolgozik a kormány. A Fidesz-KDNP kormányzása alatt 33 százalékkal nőttek a nyugdíjak, emellett számos új juttatás is megjelent, amellyel biztosítják az időskor biztonságát.