Rétvári: megéri az oktatásba fektetni

"Megéri az oktatásba fektetni" - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára csütörtökön a Fejér megyei Válon, ahol a dunaújvárosi tankerületi központ uniós fejlesztéseinek projektzáró rendezvényét tartották. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy bárhová születik is valaki Magyarországon, ugyanolyan lehetőségeket kell kapnia szellemi és fizikai tehetségének kibontakoztatásához.Minden gyermek tehetséges valamiben, az iskolának pedig az a feladata, hogy "kinyissa a világot", segítsen a gyermeknek rájönni arra, miben tehetséges, s utána annak szentelheti egész életét - tette hozzá.Az államtitkár jelezte, hogy a kormány ezért tartja kiemelten fontosnak az iskolai környezet fejlesztését, s ezért indította el az elmúlt 30 év legnagyobb iskolafejlesztési projektjét, amelyhez több mint 110 milliárd forintnyi uniós és további 46 milliárdos állami forrást biztosít.Rétvári Bence megjegyezte, hogy hazai forrásból 158 projekt valósul meg, s többek között tornatermek, tantermek vagy új iskolák és iskolarészek épülnek.Az államtitkár a dunaújvárosi tankerület EFOP-projektjével kapcsolatban kifejtette: a körzetben 713 millió forintból több mint 2600 tanuló iskolai környezete újult meg. Összesen 142 osztályterem, hat tornaszoba, 26 pedagógusokat kiszolgáló iroda és egyéb helyiség felújítása történt meg az elmúlt években.Rétvári Bence szerint a rendezett környezet és a korszerű eszközök mellett legalább ennyire fontos a megfelelő számú pedagógus biztosítása is. A "tanár utánpótlás" kérdése általános európai probléma és hazánk a pedagógus korfa tekintetében egyértelműen jobban áll, mint például Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország vagy Svédország, ahol jóval magasabb az ötven év feletti tanárok részaránya - tette hozzá.Ennek ellenére a kormány elindította a Klebelsberg ösztöndíj programot és a pedagógus életpályamodellt, amelynek kedvező hatásai már megmutatkoznak - mondta. Hozzátette: a programok elindulása óta jóval több pályakezdő jelent meg a pályán, mint ahány tanár nyugdíjba vonult.Szilágyiné Németh Sarolta dunaújvárosi tankerületi igazgató elmondta, hogy mind a nyolc érintett iskolában lezárult a kivitelezés, a műszaki átadások is megtörténtek.Közölte, hogy Válon 33,7, Baracskán 149, Sárkeresztúron 64,2, Ercsiben 126,4, Sárszentmiklóson és a nagylóki tagintézményben 86,8, Nagyvenyimen 84,7, Mezőfalván 128,1, míg Martonvásáron 40,7 millió forintból újultak meg az intézmények, illetve korszerűsítették eszközparkjukat.