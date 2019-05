Rétvári: Brüsszelben azt a támogatást, ami nem a migránsokat, hanem a magyar családokat segíti, kritizálják

- Brüsszelben azt a támogatást, ami nem a migránsokat, hanem a magyar családokat segíti, kritizálják - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szombaton újságíróknak. Hozzátette: a magyar kormány számára elfogadhatatlanok a babaváró támogatás bevezetésének brüsszeli kritikái. Rétvári Bence ismertette, hogy Brüsszel az előzetes egyeztetési eljárásban kifogásolta a magyar kormány által bevezetni kívánt babaváró támogatás bankokon keresztüli folyósítását.



Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy Brüsszel a migránskártyák kapcsán semmilyen versenyjogi korlátozást, kifogást nem emelt, holott az ilyen kártyákra érkező pénzt is bankokon keresztül utalják. Ezt az államtitkár felháborító kettős mércének nevezte. "Jól látható, hogy egy olyan támogatást, ami nem a migránsokat, hanem a magyar családokat segíti, kritizálják" - fogalmazott. Leszögezte, Magyarország elfogadhatatlannak tart minden, a családtámogató programot illető kritikát, és a kormány azon dolgozik, hogy július 1-jével elindítsa ezt a támogatási formát is, amelyet a családvédelmi akcióterv egyik nagyon fontos részének nevezett.



Rétvári Bence azért is érthetetlennek nevezte a brüsszeli szakértők kifogásait, mert a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) is a bankrendszeren keresztül juttatják el a családoknak, és ez ellen nem emeltek korábban kifogást. Hangsúlyozta, a magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan: a magyar családokban látja Magyarország jövőjét és nem a migrációban. Előbbit támogatni, utóbbit megállítani kívánja. Elmondta, a szerdai kormányülésen foglalkoznak a babaváró programmal, és a kormánynak az a szándéka, hogy ez a támogatás mindenképpen elinduljon július elsején.