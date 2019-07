Rétvári: a visszaélések elleni fellépés érdekében módosítják a köznevelési törvényt

Fel kell lépni a köznevelési törvény módosítása által az ellen, hogy a tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő diákokat kiszorítsák a közoktatásból - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Rétvári Bence hangsúlyozta: a magántanulói státusszal kapcsolatban muszáj lépéseket tenni, ugyanis ezt a lehetőséget rendkívül eltérő módon alkalmazták, gyakran visszaélésszerűen is.



Azt mondta, sok problémás gyerektől megválnak az iskolák, a diákokból elméletileg magántanulók lesznek, de valójában gyakran kiesnek a köznevelésből, ezt próbálja megakadályozni a törvénymódosítás egy egységesebb gyakorlat kialakításával.



A problémás, illetve tehetséges diákok felismerése és hatékonyabb tanulása érdekében a törvény megerősítené, hogy 3 éves kortól mindenki óvodába, 6 éves kortól pedig iskolába kell, hogy járjon - tette hozzá.



Megjegyezte: a magántanulói státusz továbbra is elérhető lesz az élsportolók, a külföldön tanulók vagy a betegség miatt kimaradó diákok számára.



Kiemelte: a javaslat szerint az egyéni tanrend és az új osztályozóvizsgák rugalmasabbak lesznek, és még inkább figyelnek a diákok elvárásaira is.



A módosítás arra is kitér, milyen speciális segítségeket kellene kapniuk a tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő diákoknak - tette hozzá Rétvári Bence.