Rétvári: a nemzet megmaradásának fontos elemei a kistelepülések

A nemzet egyik fő bázisa, megmaradásának és utánpótlásának fontos elemei a kistelepülések - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállajon.



Rétvári Bence a magyar-román határ mellett fekvő község felújított művelődési házának és új orvosi rendelőjének átadásán azt mondta, az adatok szerint a 18 év alattiak aránya a kistelepüléseken több mint 20 százalék, a fővárosban pedig 12 százalék. A 65 év alattiak aránya a nagyvárosokban és Budapesten magasabb, átlagosan több mint 20 százalék, míg a kisebb településeken ez csak 18 százalék.



Az államtitkár úgy fogalmazott: ha a nemzet jövőjét és utánpótlását keressük a gyermekekben és a fiatalokban, akkor őket ma nagyobb számban a vidéki kistelepüléseken találjuk meg.



Rétvári Bence arról beszélt, 2010 után folyamatosan érkeztek a támogatások a falvakba és a kisebb városokba, a fejlesztésekkel párhuzamosan pedig az ott élők aktivitása is növekedett. Jelenleg csaknem kétszázezerrel több embernek van aktív munkaviszonya, mint kilenc évvel ezelőtt, ez a plusz munkavállalói létszám hatalmas előrelépést jelent ezeknek a településeknek - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta, ezeken a helyeken az elmúlt években nagyobb mértékben emelkedtek a jövedelmek, mint a nagyvárosokban, előbbiekben 33 százalékkal, míg utóbbiakban körülbelül 25 százalékkal több fizetést vihettek haza az emberek. Az államtitkár szerint ezekből az adatokból is látszik, hogy a kormány a kistelepülésekben nagyon fontos részét látja az országnak.



"Akkor lehet egy ország sikeres, ha a főváros, a nagyvárosok, a kisvárosok, valamint az ország lakosságának harmadát adó falvak is sikeresek és van perspektívájuk" - mondta Rétvári Bence.



Az orvosi rendelő létesítésével kapcsolatban a kormánypárti politikus kiemelte, hogy míg 2010-ben egy átlagos magyar háziorvosi praxis bevétele havonta 867 ezer forint volt, ez mára 1 millió 596 ezer forintra emelkedett. Emellett pályázati forrásból 44 milliárd forint többlettámogatás jutott az orvosi rendelők felújítására, ebből elsősorban azok korszerűsítését és felszerelését segítette a kormány - mondta.



A kabinet emellett a praxisjog megvásárlására és a letelepedésre egyaránt ad vissza nem térítendő támogatást a háziorvosoknak, így összességében 5,6 milliárd forintból 262 letelepedési pályázatot és 230 praxisjog megvásárlását tudta segíteni - tette hozzá a parlamenti államtitkár.



Rétvári Bence kitért arra, hogy 2010 óta radikálisan nőtt a vállaji művelődési házhoz hasonló profilú közművelődési intézmények száma is, kilenc évvel ezelőtt kevesebb mint 3 ezer volt, ma már több mint 5500 működik szerte Magyarországon.



Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, a nyírbátori választókerületben 104 pályázat nyert el támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, ami mintegy 13 milliárd forint értékű fejlesztési lehetőséget jelent Nyírbátor körzetében.



Vilmos István, Vállaj független polgármestere arról szólt, hogy a művelődési központ felújítására a Vidékfejlesztési Program támogatásával 50 millió forintot fordítottak, az orvosi rendelőt pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának keretében elnyert mintegy 60 millió forintból építették fel. Mindkét pályázathoz ötszázalékos önerőt biztosított az 1300 lakosú község önkormányzata.