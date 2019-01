Quaestor-ügy: vádat emelnek a soltvadkerti takarék vezetői ellen

Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt - tudatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön közleményben.



Az ügy elsőrendű vádlottja a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet korábbi vezetője, a negyedrendű pedig T. Csaba, aki egyúttal elsőrendű vádlottja a Fővárosi Törvényszéken 2016 nyarán kezdődött Quaestor-pernek is. A soltvadkerti takarékszövetkezet ügyében öt ember ellen emelnek vádat.



A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint T. Csaba 2004 tavasza előtt megállapodott a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjével egy kölcsönösen előnyös, ám jogellenes, korrupciónak minősülő gazdasági tevékenységben. T. Csaba vállalta, hogy a Quaestor cégcsoporton keresztül a takarékszövetkezet vagyonából folyamatosan finanszírozza az elsőrendű vádlott fiának, a másodrendű vádlottnak a cégét, és ezt színlelt értékpapír-vásárlásokkal leplezik. Cserébe a takarékszövetkezet vezetője azt vállalta, hogy esetenként a Quaestor csoport kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges forrásokat biztosítja a szövetkezet pénzéből. Ezekért ellenszolgáltatás nem volt, így a takarékszövetkezetnél vagyoni hátrány keletkezett.



A vádlottak 2004 és 2010 között több mint 2,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a takarékszövetkezetnek, amelyből több mint 500 millió forint eredetét leplezték úgy, hogy fiktív jogcímmel átutalásokat hajtottak végre és hozzányúltak a házipénztárhoz.



A Fővárosi Főügyészség csütörtökön különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés, bűnszervezetben, üzletszerűen és különösen nagy értékre, befektetési vállalkozás vezető tisztségviselőjeként elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyújt be vádiratot a Kecskeméti Törvényszékhez.



A Fővárosi Törvényszéken 2016 júliusában elkezdődött perben a Fővárosi Főügyészség 2016 februárjában nyújtotta be vádiratát. Ennek lényege szerint T. Csaba és tíz társa 2007-től 2015-ig olyan bűnszervezetet működtetett, amely a Quaestor cégcsoport befektetőinek a valóságban nem létező értékpapírokat is értékesített. Az ügyészség öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére. A T. Csabát érintő cselekmények száma a vád szerint 753 rendbeli. Az ügyészség az 50 millió forintnál nagyobb kárt elszenvedő 232 befektető sérelmére emelt vádat csalás miatt. A vádbeli cselekmények elkövetési értéke mintegy 77 milliárd forint, az ügynek több mint harmincezer sértettje van. Időközben az ügyészség már újabb vádiratokat is benyújtott.

A fővárosi főügyész 2017 októberében nyilatkozta a Magyar Időkben, hogy a soltvadkerti hűtlen kezelés ügyében is hamarosan vádemelés lesz. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tavaly júniusban fejezte be vádemelési javaslattal a soltvadkerti ügyben a nyomozást.