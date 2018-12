Politológus: a migrációs csomag elfogadásánál a kibocsátó országok érdekei érvényesültek

Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa szerint az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadásánál a kibocsátó államok, a származási országok érdekei érvényesültek, az Európai Unió (EU) pedig "továbbra is a saját maga ellensége".



Deák Dániel szerdán az M1 aktuális csatornán azt mondta: nem meglepő, hogy elfogadták a "migránspaktumot". Szavai szerint az EU megosztott ebben a kérdésben, a 2015 óta tapasztalható törésvonalak továbbra is fennállnak. Míg a kontinensnyi Ausztrália, Egyesült Államok vagy a fontos világpolitikai szereplő Izrael tartózkodik vagy nemet mond, Németország és Franciaország továbbra is az eddigi "zsákutcás" politikát folytatja - tette hozzá.



Kiemelte: Magyarországgal 2015-ben fordulat kezdődött a migráció megítélésében, követte a többi visegrádi ország és Olaszország, sőt, Nyugat-Európában is "meghatározó politikai erők" osztják a magyar álláspontot. Szerinte az európai parlamenti választási kampányban ezek a viták valószínűleg tovább élesednek, és az emberek a bevándorlás megítélése alapján választanak pártot.



Deák Dániel hangsúlyozta azt is: a csomag elfogadása korszakváltást jelent, hiszen mindent be fognak vetni a bevándorláspárti erők, hogy ezeket az irányelveket kötelező jogszabályokká alakítsák. Az ENSZ azt akarja, hogy ne a nemzetállamok döntsenek a befogadásról, hanem egységes szabályozás legyen - fűzte hozzá.



A tagállamok nagy többséggel elfogadták szerdán New Yorkban az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén a globális migrációs csomagot, amelynek célja a nemzetközi együttműködés erősítése a migráció "biztonságossá, rendezetté és szabályozottá" tételéért.