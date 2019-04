Pintér: a polgárőrség biztonságot nyújt az országnak

A polgárőrség hatékonyan hozzájárul az ország közbiztonságának megerősítéséhez - hangoztatta a belügyminiszter az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) küldöttgyűlésén pénteken Budapesten. Pintér Sándor azt mondta: tevékenységüknek is köszönhető, hogy a 2010-es 430 ezerről 2018-ra 187 ezerre csökkent az országban elkövetett bűncselekmények száma.A miniszter felidézte: a közvélemény-kutatások szerint az emberek ma már biztonságban érzik magukat az otthonukban, illetve kisebb lakókörnyezetükben. Ez pedig - többek között - azon polgárőrök munkájának az eredménye, akik közvetlen kapcsolatban állnak a helyben élőkkel - értékelte, hozzátéve: a polgárőrök kiváló teljesítményt nyújtottak az illegális migráció elleni küzdelemben is. Segítségükkel 503 migránst fogtak el, illetve a polgárőrök több ezer jelzéssel segítették a határon szolgálatot teljesítő hatóságok munkáját - mondta Pintér Sándor.A belügyminiszter végül a polgárőrök segítségét kérte a tárca új feladatainak végrehajtásához. Rámutatott, a hátrányos helyzetű térségek, illetve a romák felzárkóztatása nem sikerülhet a közbiztonság erősítése, illetve a roma polgárőrök bevonása nélkül.Túrós András, az OPSZ elnöke a szervezet múlt évi tevékenységét értékelve azt emelte ki, hogy a polgárőrök mintegy 9 millió órányi járőrszolgálatot láttak el közterületen. Ezzel jelentősen hozzájárultak a lakosság szubjektív biztonságérzetének javulásához, különösen a kisebb és közepes méretű településeken - fűzte hozzá.Közlése szerint ez azt jelenti, hogy egy-egy polgárőr 140-150 órányi közterületi szolgálatot teljesített. Az egyesületi tagok 3 ezer jogsértőt értek tetten, 50 ezer esetben nyújtottak segítséget rászorulóknak és 10 ezer rendezvény biztosításában vettek részt.Túrós András is hangsúlyozta, hogy a polgárőrök aktívan vették ki részüket az illegális migráció elleni küzdelemből. Különösen igaz ez az OPSZ határvédelmi tagozatára, amelynek tevékenységében 1700 egyesületi tag vesz részt - mondta az OPSZ elnöke.