Ötszáz új autót kapott a rendőrség a 2017 óta zajló amortizációs csere harmadik ütemében, a járműveket kedden adták át Budapesten - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a rendőrség honlapján A 150 bűnügyi/ügyintézői és a 350 járőrkocsi beszerzési értéke bruttó 4,08 milliárd forint. Ezzel a civil személygépkocsik átlagéletkora öt évre, míg a járőrkocsik átlagéletkora három évre csökkent a rendőrségnél - írták.Az autókban a hatékony feladatellátás és az üzembiztos működtetés garantálására úgynevezett rendőrségi alapfelszerelést helyeztek el - áll a közleményben. A járőrkocsikat a többi között a feliratok megjelenítésére alkalmas fényhíddal, EDR-rádió előkészítéssel, lövedékállómellény-tárolóval és járműkövető rendszerrel is felszerelték.A tájékoztatás szerint az autók öt évre vagy 200 ezer kilométer futásteljesítményig szóló szervizcsomaggal rendelkeznek, amelyeknek része a teljes körű karbantartás, a szezonális gumicsere és a helyszíni hibaelhárítás is. A járművekhez a nyári és a téli gumiabroncskészlet is biztosított.Az autókat Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Balogh János országos rendőrfőkapitány adta át a területi szervek munkatársainak a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti ingatlanján.