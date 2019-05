Országgyűlés - A kormány tagjait interpellálják a képviselők

A kormány tagjainak címzett interpellációk hangozhatnak el ma az Országgyűlésben. A házelnök - parlamenti honlapon elérhető - napirendi javaslata szerint az ülés 13 órakor, a közelmúltban elhunyt Nagy Ferenc József volt FKGP-s képviselőre emlékezéssel, majd napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az interpellációk ezúttal is két órában hangozhatnak el, amit az azonnali kérdések hatvan percben követhetnek. A képviselők kedden elsőként a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetéséről szóló törvénymódosítás általános vitáját bonyolíthatják le. A kormány szándéka szerint a dolgozó szülők a jövő év elejétől átadhatják gyedjogosultságukat valamelyik - még nem nyugdíjas - nagyszülőnek. A "munkaerőpiaci szempontból aktív" nagyszülők több unoka után több gyedet is kaphatnak, de egy időben csak az egyikük, tehát vagy a nagymama, vagy a nagypapa - mondta korábban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az ülésnap további részében terítékre kerül az a határozati javaslat is, amellyel 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánítanák. A parlament ülése június 3-án, hétfőn érhet véget, a második héten megszokott kérdésekkel és azonnali kérdésekkel.