Őrizetben a Soros-egyetem egyik hallgatója, a Soros-hálózat aktív tagja

Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak gyanújával őrizetbe vette a belga állampolgárságú Adrien Beauduint, aki a beszámolók szerint többször megütötte a egyenruhásokat (tegnapi információnk róla szólt, akkor még úgy tudtuk, francia állampolgár). Azóta a sajtóban is megjelent, hogy Beauduinról van szó, aki a Soros-egyetem, a CEU PhD hallgatója. A férfi Facebook-profilképén a „Szabad ország, szabad egyetem" felirat szerepel , a borítóképe pedig az Országház. - írja az Origo.hu Beauduin utolsó nyilvános bejegyzése 2018. december 8-ai, amelyben a kormány elleni tüntetést dícséri.A Facebook-oldalán egy fényképen a vonuló tüntetők előtt a legelső sorban többedmagával tart egy molinót,ebből arra lehet következtetni, hogy ő is az esemény szervezői között volt. Alább pedig a Szabad Egyetem nevű Facebook-oldal egyik fényképén látható, amint a december 12-ei tüntetésen egy molinót tart.Ahogy a Pesti Srácok írja , az #OccupyKossuth hivatkozást is használó Szabad Egyetem nevű kezdeményezés a Kossuth téren jelenleg is álló fehér sátorban tartózkodó tüntetők tevékenységét dokumentálja.A fotókon feltűnik Michael Ignatieff, a Soros-egyetem rektora, és persze Adrien Beauduin is.A helyszínen tüntetők között több a CEU-n tanuló, illetve egykori hallgató külföldi is van, így többek kozött az orosz Zsenya Beljakov, aki amúgy Soros által pénzelt Human Rights Watchnál dolgozik, de van köztük kínai, üzbég, egyiptomi és belarusz állampolgár is. Az alábbi fotón Soros Györggyel látható a diplomaátadó ünnepségen.Egyértelműen látszik, hogy a Soros-egyetem mellett létrejött Szabad Egyetem mozgalom milyen hatással van a Kossuth téri tüntetésekre.Egy jól körülhatárolható, külföldi CEU-s hallgatókból álló mag tevékenyen részt vesz a kormányellenes tüntetéssorozatban.Ugyanakkor a CEU melletti demonstráció másik főszervezője Pósfai István, aki természetesen szintén a Soros-egyetem hallgatója.A legfontosabb a rongálás Mint arról korábban beszámolt az Origo , az elmúlt napokban mindenki számára világossá vált, hogy a budapesti utcákon randalírozó szélsőbaloldali aktivisták számára a legfontosabb, hogy rongáljanak és balhézzanak.A városban többmilliós kár keletkezett az őrjöngésük miatt, miközben még a karácsonyfát is megtámadták a Kossuth téren, valamint a szegény gyerekeknek szánt szánkókat is felgyújtották Soros György álciviljei.Mindezek mellett keresztényeket gyalázó rigmusokat skandáltak. Eddig 51 személyt állított elő a rendőrség, köztük nem meglepő módon két külföldit és 11 büntetett előéletű randalírozót.