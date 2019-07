Origo - Szijjártó: a magyar tengeri kikötővel Magyarország erősödik

Szijjártó Péter a pénteken megjelent cikkben azt hangoztatta, a magyar kikötő a magyarországi vállalatok számára megbízhatóságot és kiszámíthatóságot jelent majd, ez pedig garantálja az üzleti megtérülést a magyar cégeknek. - írja az Origo.hu.



A beruházás megtérülése a külügyminiszter szerint a kikötőt övező érdeklődés alapján már most "nyilvánvaló", hiszen a magyar és nemzetközi cégek a raktározásért, a logisztikáért és a szállítmányozási szolgáltatásért jelentős összegeket fizetnek majd, ami egyértelműen jó a magyar nemzetgazdaságnak.



A miniszter szerint Trieszt minden szempontból a legjobb megoldás volt, mivel az egyik legközelebbi tengeri kikötő Magyarországhoz képest, közúton és vasúton is elérhető 24 óra alatt, a kikötő kapacitása pedig elég ahhoz, hogy a magyar exportáló vállalatok igényeit ki tudja elégíteni.



A trieszti kikötőt azok a közepesnél nagyobb hajók tudják használni, amelyek a magyarországi vállalatok számára fontosak. A legnagyobb hajók a bevett gyakorlat szerint Rotterdamba vagy Pireuszba hajóznak be, ott az árut kisebb hajókra pakolják, így küldik Triesztbe. A folyamat pedig visszafelé is így működik - mondta Szijjártó Péter.



Kiemelte, Trieszt forgalma az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt és a Magyarországhoz közel eső kikötők közül a legjobb szárazföldi szállítmányozási infrastruktúrával és fejlődési potenciállal rendelkezik.



Az elmúlt években Trieszt és Magyarország között az áruforgalom a négyszeresére nőtt, jelenleg legalább naponta konténervonat közlekedik Trieszt és Magyarország között, a kikötő üzembe helyezése után pedig ennek a megduplázódását várják - közölte a miniszter.



Szijjártó Péter kitért arra, hogy a magyar kormány tárgyalt a szlovénekkel Koperről is, azonban kiderült, hogy az együttműködés nem lehetséges, mivel a többpárti kisebbségi kormány egyes pártjai nem akartak ilyen megállapodást.



A trieszti kikötőről már megkötötték az adásvételi szerződést, amely ősszel lép életbe, és ekkor kötnek majd egy megállapodást is, amelyben rögzítik, hogy a kikötőben 2016-ban indult fejlesztésekhez hogyan kapcsolódik a magyar terület. Később pedig létrejön egy magyar vállalat is, amely felügyeli a magyar állam 100 millió eurós fejlesztését - ismertette a miniszter, hozzátéve, hogy három év alatt kell elkészülnie a kikötőnek.



Elmondta, konzultálnak a másik három visegrádi országgal is arról, hogy bevonják őket a tervekbe.



Szijjártó Péter szerint a kikötő létesítése tovább erősíti majd a magyar-olasz kapcsolatokat.



Az interjúban kérdezték a minisztert arról is, hogy ismét terítékre kerül az ENSZ migrációs paktuma. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, világosan látszik, hogy az ENSZ-ben és Brüsszelben a bevándorlásparti erők egymást támogatva továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bevándorláspárti javaslatokat áterőltessék.



A magyar kormány azonban minden eszközökkel harcol az illegális bevándorlás legalizálását célzó tervek ellen, és nincs egyedül, ugyanakkor "résen kell lennünk", mivel több esetben kellett már felemelni a szavunkat olyan brüsszeli dokumentumokkal kapcsolatban, amelyekben hivatkoznak az ENSZ migrációs csomagjára - mondta a miniszter.