Orbán Viktor: Ungvári Tamás a magyar és az egyetemes kultúra történetének elismert krónikása volt

- közölte az MTI-vel Havasi Bertalan , a miniszterelnök sajtófőnöke."A magyar kultúra sok ezer szálból szövődött alkotás, melynek pontos és hiteles bemutatása nemcsak átfogó tudást, de kitartást és alázatot is követel. Ungvári Tamás a magyar polgári értelmiség bátor és elkötelezett képviselőjeként vált a magyar és az egyetemes kultúra történetének nemzetközi szinten is elismert krónikásává" - írta Orbán Viktor Hozzátette: "hálásak vagyunk, hogy műfordításaival, szépirodalmi és tudományos műveivel, valamint dramaturgi és tanári munkájával is gazdagította hazánk kulturális életét. Meggyőződésem, hogy könyvei még sokak számára fogják a feledés elleni küzdelem őrtüzeit jelenteni".