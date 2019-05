Orbán Viktor: sportdiplomáciai siker a budapesti női labdarúgó BL-döntő

A megbeszélésen részt vett Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az UEFA alelnöke is - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.



Aleksander Ceferin a labdarúgó női Bajnokok Ligája döntőjére látogatott Budapestre, amelyet először rendeznek meg önállóan, a férfi sorozattól külön városban. A mérkőzésre a Groupama Arénában kerül sor. Az UEFA 2017 szeptemberében hozott döntésének értelmében Magyarország először ad otthont női Bajnokok Ligája-döntőnek. A rendezésre Prága, Asztana, Kaunas, Glasgow és Madrid is pályázott, így komoly sportdiplomáciai siker, hogy Budapest lett a befutó - hangzott el a megbeszélésen.



A magyar fővárosban korábban már több jelentős, labdarúgáshoz kapcsolódó nemzetközi esemény is zajlott: 2012-ben 208 ország 1200 küldötte itt tanácskozott a 62. FIFA-kongresszuson, 2014-ben itt rendezték az U19-es férfi Európa-bajnokságot, 2016 májusában pedig az UEFA a 40. Kongresszusát hozta Budapestre.



Orbán Viktor tájékoztatást adott vendégének a Magyarországon zajló sportinfrastruktúra-fejlesztésekről, elmondta, hogy rövidesen férfi BL- vagy EL-döntőt is lehet majd rendezni Magyarországon, hiszen novemberre elkészül a Puskás Ferenc Stadion, amely az UEFA elvárásainak immár mindenben megfelel. Több, az elmúlt években épült magyar stadion nyert rangos építészeti díjat - emlékeztetett a miniszterelnök.