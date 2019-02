Orbán Viktor évértékelő 2019 - A kormányfő 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be

Nekünk az jelenti a győzelmet, ha az ország nyer

Magyarország keményen megdolgozott a kétharmadért

Nekünk nem az jelenti a győzelmet, ha a pártunk nyer, nekünk az jelenti a győzelmet, ha az országunk nyer - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, a Várkert Bazárban tartott hagyományos évértékelő beszédében. A kormányfő kijelentette: Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni, és lépésről lépésre, kitartó munkával "fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon". Úgy fogalmazott: "Ulti ellen ásszal, szegénység ellen munkával." Mindenkinek lesz munkája, otthona, minden gyermeknek lesz bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes idős kor is - sorolta Orbán Viktor.Sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba, Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten. A Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében a kormányfő kiemelte: mély összefüggés van a politika és gazdaság között, az eredmények sosem a vakszerencsének köszönhetők. Felidézte: 2009-ben, a baloldali kormányzás vége felé közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is felélték. Azt mondta, Magyarországnak nemcsak válságkezelő csomagokra, hanem teljes megújulásra, új irányra van szüksége. Ma a házasságkötések száma nő, a csecsemőhalandóság csökkent, a foglalkoztatás 55-ről 70-százalékra nőtt, a munkanélküliséget az egyharmadára vágták, a jövedelmeket folyamatosan növelik, a minimálbért több mint duplájára emelték - sorolta. Orbán Viktor kijelentette: tíz év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben-írta az mti.„Örülök, hogy újra itt látom Önöket, mindig meglep, hogy milyen sokan eljönnek az évértékelőre, bár az emberek mindig kíváncsiak, hogy tud-e újat mondani a miniszterelnök, engem is ez hozott ide" – kezdte a miniszterelnök az évértékelőt - olvasható a hírtv.hu-n„Mondjunk köszönet azoknak, akik tudják, hogy biztos munkahely és fizetés akkor van, ha a kormányzás világa is rendezett. Köszönet azoknak, akik tudták, hogy csak együtt lehetünk sikeresek, pontosabban akkor, ha együtt sírunk és együtt nevetünk" – hangsúlyozta a kormányfő.Ha az országról, a közös életről gondolkodunk, egy kérdésre kell választ találni, mit és hogyan érdemes csinálni? – folytatta a miniszterelnök, hozzátéve: hogy fölfelé tartanak-e a magyarok. Erre a választ megkaphatjuk, ha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, mondta.2009-ben, amikor a baloldali kormányzása végén, amikor az ország tartalékait, a jövendő lehetőségeit felélték, akkor azt mondtam, Magyarországnak nem egyszerűen válságkezelésre van szüksége, hanem új irányra – fogalmazott Orbán Viktor. Most pedig azt mondhatjuk: egy ma született gyermek meg fogja élni a XXII. századot, a házasságkötések száma nő, a csecsemőhalandóság csökken, a munkanélküliség harmadéra lett visszavágva, a jövedelmek folyamatosan nőnek, sorolta.„Úgy látom, a 10 év közös munkája után a magyarok újra hisznek a jövőjükben, ami nagy kincs, nem szabad elkótyavetyélni" – fogalmazott a kormányfő. Nemzetünk tíz év alatt talpra állt, völgymenetből hegymenetre kapcsolt, visszavette sorsa feletti önrendelkező jogát. „Győzni fogunk, újra és újra győzni fogunk!" – emelte ki.„Mi vagyunk az a közösség, aki mindig is azt akarta, hogy minden magyar ember élete számítson. Nem azért csináljuk a politikát, hogy divatos eszméknek szolgáljunk" – nyomatékosított a miniszterelnök.„A döntéseinkénél még mindig rácsodálkozom, hogy micsoda merészség egyben látni 10 millió ember életét, a külhoniakkal 15 millió szerte szét futó életből áll, amit döntéseinkkel újra és újra egyesíteni kell, ez úgy lehetséges, hogy mindenkinek meg kell kapnia, amire szüksége van" – hangsúlyozta.Kitért rá, akinek jól fut a szekere csak annyi kell, hogy ne békjózza az adórendszer és ne vesszen el a bürokratikus útvesztőben, „mi ezt szívesen megadjunk, csak azt várjuk, hogy tartsák be a törvényeket, fizessenek adót, adjanak munkát az embereknek" – sorolta.Elárulta, sikeres vállalkozóinkra vár egy történelmi feladat, nekik kell létrehozniuk Magyarország területén kívül azokat befektetéseket, amelynek profitját behozva visszahozzák a kivitt profitot, „óriási feladat, rá is megy majd legalább 10 évünk."Az ország törzse, aki se nem szegény se nem jómódú elvárja, hogy a munkájának legyen értelme: ismerjék el a munkáját, kapja meg a tiszteletet, legyen biztonságos otthona, tisztességes élete, legyen jövője a gyerekeinek: 800 ezer munkahely, duplájára nőt minimálbér, gyerekek után járó adókedvezmény, gyed-extra, rezsicsökkentés, és növekvő nyugdíj, „ezeket mind elértük."Szólt a szegénységről is a miniszterelnök: még mindig 100 ezrekről beszélünk, akikről rajtunk kívül mindenki lemondott, a baloldal történelmi szégyene, hogy csak alamizsnát adtak, segéllyel tartozták őket, nem vették őket emberszámba.„Büszke vagyok arra, hogy mi vállaltuk a szegénység elleni harcot, visszanyomtuk a terpeszkedő bűnözést, a gyerekeinkért élőket az ország erején felül is támogattuk, de nem voltunk megértők azokkal, sem elnzéőek, akik a gyerekeinkből próbáltak megélni" – szögezte le.„Mindig hittem abban, hogy ha tisztességet megállapodást ajánlunk, bele fognak csapni a tenyerünkbe. (...) kitartók voltunk és következetesek, nem hallgatunk a huhogókra, és jól tettük, a változás már szembeötlő" – nyomatékosított.Lépésről lépésre, évről évre kitartó munkával megyünk előre, fel fogjuk számolni a szegénységet, lesz mindenkinek munkája.„Nem szoktunk a magyar ellenzékről beszélni, mert aligha tudnánk jobbat mondani, mint, hogy az ellenzék a bevándorláspárti erők gyülekezete, akiket Soros György tart életben, a magyar történelem fájdalmas tanulságai adják az okát, hogy mégis szóljunk róluk", folytatta a miniszterelnök a migráció témájával.A miniszterelnök politikai pornográfiának nevezte a szocialisták és a náci szélsőjobb összefogását. A történelem gyászos eseményeit szóba hozva, felidézve a kommunizmust és a nácizmust kijelentette: „együtt jönnek, egymásnak barátai is lehetnek, de a magunkfajta rendes hazafiakat, mindig is ellenségnek tekintették."A beszédben szóba került Karácsony Gergely is, miszerint a baloldali politikus nem tekinti nácizmusnak a zsidó emberek listázását. A kormányfő azt mondta, ahelyett, hogy a budapestiek főpolgármestere akarna lenni, csendben el kéne kullognia.Hozzátette: egész Európa szégyene, hogy a nemzetközi baloldal mindezt támogatja, sőt, ideküldi vezetőjét, hogy áldását adja erre a politikai tévedésre. Pedig Frans Timmermans elgondolkodhatna, hogy otthon boldogítsa a hollandusokat.A miniszterelnök szerint a helyzetet könnyíti, hogy a szocialista-náci koalíció politikusai inkább komédisták, pályakezdő színészek útkereső próbálkozásaként pókemberesdit játszanak.

Korábban

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelő beszédében ismerteti a családvédelmi akciótervet, amelynek "van előzménye, és ha lesz rá lehetőség, folytatása következik".Kérdésre annyit mondott, hogy a bejelentések érintik majd az idei költségvetést, és a rendelkezésre álló forrásokból - például az általános tartalékból és a már most látható többletbevételekből - finanszírozható.Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy az intézkedések tovább javítják a gyermekvállalási kedvet és a demográfiai helyzetet.