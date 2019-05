Orbán Viktor: Európának át kellene vennie az osztrák modellt, amelyben a jobbközép a jobboldallal működik együtt

A kormányfő szerint Budapestről nézve sikeresnek tűnik ez az együttműködés. Stabilitás van, látszanak a gazdasági célok, az adócsökkentés, és úgy tűnik, hogy Ausztriában jó dolgok történnek - húzta alá Orbán Viktor, aki hétfőn fogadja az Osztrák Szabadságpártot (FPÖ) vezető Heinz-Christian Strache alkancellárt.



A miniszterelnök a szabadságpárti alkancellárról szólva kijelentette, hogy kitűnik a "dekadens" európai politikai mezőnyből. Ez a dekadencia abban nyilvánul meg, hogy az elit nem hisz a politikai cselekvés erejében, és "egyszerűen tovább akarnak tekerni, mint eddig, és ellenállnak, ha jön valami új" - tette hozzá.



Az európai eliteknek az a problémája, hogy nem hisznek a személy, a vezető személyiség erejében. Veszélyesnek tartják azokat a vezető személyiségeket, akik képesek lelkesíteni az embereket - mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnök a Fidesz európai néppárti tagságát firtató kérdésre közölte, fennáll a kockázata a végleges szakításnak az európai kereszténydemokratákkal, de ez olyasmi, amit nem akarnak.



A kereszténydemokraták Európában, különösen Németországban, balra tolódnak. Ha ez így megy tovább, és folyamatosan a baloldallal, a szocialistákkal kötnek koalíciót, akkor kompromisszumokat kell vállalniuk, és elveszítik identitásukat, értékeiket. A kereszténydemokratáknak mégiscsak kereszténynek kell lenniük, és a család és a nemzeti identitás vonatkozásában is a keresztény felfogást kell képviselniük - közölte.



"Azokban az új pártokban, amelyek, ahogy önök mondják, a széleken erősödnek, nagy lehetőségeket látok. Ők ugyanis keresztény értékeket képviselnek, noha nem nevezik magukat kereszténydemokratának" - tette hozzá Orbán Viktor.



Ezzel összefüggésben a miniszterelnök beszélt Marine Le Pennek, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetőjének politikájáról is.



Franciaország világi állam, ilyen Le Pen politikája is - mondta. Nem akarják, hogy előretörjön az iszlám. Prioritást látnak a keresztény kultúrában, védik a családot és a nemzetállamot. Én ezzel szimpatizálok, de a néppártban ez kritikát vált ki, mert az EPP balra szeretne menni. Ennek két következménye lesz: először is az identitás elvesztése, másodszor pedig az, hogy gazdaságilag egy olyan szocialista Európát építenek majd, ahol elvész a nemzetközi versenyképesség. (...) Adóemelések, túlszabályozás, bürokraták siserahada és az adósságok közösségivé tétele. Az osztrákok és a németek fogják ennek az árát megfizetni" - figyelmeztetett Orbán Viktor.



A miniszterelnök beszélt az egész Európát átszövő liberális hálózatról, a civil szervezetekből, think tankekből, a médiából, baloldali értelmiségiekből, egyetemekből és politikusokból álló hálózatról. Elmondta: ha azok rászállnak egy politikusra, akkor nagyon megnehezítik az életét.



"A jobboldali politikusok egy része éppen ezért mindig ügyel arra, hogy ne váltsa ki ennek a hálózatnak az ellenszenvét. Az ilyen taktikázás miatt tűnt el az európai politikából az a képesség, hogy szívből beszéljenek" - vélekedett.



Orbán Viktor az illiberális demokráciát firtató kérdés kapcsán kifejtette: "Három dolog van, ami a liberálisoktól megkülönböztet. Az első az a meggyőződés, hogy a család alapvető. A család alapja pedig egy férfi, egy nő. És ezt védeni is kell. "A liberálisok azt mondják, hogy nem. A család számukra egy hol ilyen, hol olyan társasjáték."



Második: a kultúrában azt mondjuk, hogy ugyan minden ország kulturális élete sokszínű, mindenütt van azonban egy vezető kulturális hagyomány. Erre van egy német szó: Leitkultur. Magyarországon ez a keresztény kultúra. A többi kultúrát tiszteljük. De a sajátunknak számunkra kiemelkedő szerepe van, és a mi felelősségünk, hogy ezt megőrizzük. "És a harmadik dolog, ami fontos: a liberális demokraták a bevándorlás mellett vannak. Mi, illiberálisok a bevándorlás ellen vagyunk. Az illiberálisokat kereszténydemokratának is lehetne nevezni" - mondta.



Az Európa jövőjével kapcsolatos kérdésre a kormányfő arra hívta fel a figyelmet: ha most nem vigyázunk, akkor elválhat egymástól Nyugat- és Közép-Európa sorsa a migráció következményei miatt, hiszen azok a gyerekek - keresztények vagy muzulmánok -, akik most jönnek a világra, 18 év múlva felnőttek lesznek, és a nyugatiak akkorra már nem olyanok lesznek, mint mi. Ezek nem egyszerűen politikai, hanem civilizációs különbségek lesznek - állapította meg a miniszterelnök, aki szerint így nagyon nehéz lesz Európát egyben tartani.



Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az EU a legnagyobb támogatottságot élvezi Magyarországon, aminek szerinte nem gazdasági, hanem lelki természetű okai vannak.



"Amikor beléptünk az Európai Unióba, mindenki azt gondolta, hogy ismét otthon vagyunk, a családban. Magyarországon ez nagyon erős lelki elköteleződés. (...) A magyarok gyógyíthatatlanul Európa-pártiak" - mondta. Hozzátette: a magyarok ugyanakkor különbséget tesznek Európa és a brüsszeli eurokraták között, és nem kedvelik az EU-t vezető politikusokat, mert úgy érzik, Brüsszel nem adja meg a tiszteletet a nemzetállamoknak; látják, hogy a brüsszeli migrációs politika elpusztítja azt az Európát, amelybe beleszerettek.



Az illegális bevándorlásról kijelentette: az Európai Bizottság és néhány EU-tagállam, a franciák, a németek, a skandinávok, a Benelux-államok kezelni akarják a migrációt, ellentétben a közép-európaiakkal, akik meg akarják állítani. A mi kérdésünk nem az együttélés, hanem, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy ez a kérdés egyáltalán kérdéssé váljon - jelentette ki Orbán Viktor.