Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet Magyarországnak

Orbán Viktor Brazíliába érkezése után közvetlenül posztolta ki Facebook-oldalára az újévi jókivánságát.Itt három óra híján 2019. Boldog új évet, Magyarország!"- írta a miniszterelnök.A szokatlan helyről küldött újévi jókivánságnak az az oka, hogy január 1-jén iktatják be a világ egyik legnépesebb állama, Brazília új elnökét és Jair Bolsonaro beiktatásán Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.A jobboldal képviselőjeként Jair Bolsonarót több mint egy évtizedes baloldali kormányzás után választották elnökké, 75 százalékos támogatottság mellett.Bolsonaro kiemelt témának tartja Brazíliában a közbiztonsággal és a gazdasággal kapcsolatos kérdéseket. Ezért egyrészt rendeletbe foglalja a fegyvertartást, másrészt visszavágja a hosszú távon fenntarthatatlan brazil nyugdíjrendszert.A brazil elnök jó kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Egyetértenek többek között a párizsi klímaegyezmény kérdésében, és az ENSZ migrációs csomagjának elutasításában is - olvasható a 888.hu -n.