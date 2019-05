Orbán Viktor a La Stampában: a néppártnak együtt kell működnie az európai jobboldallal

A Paktum Salvinivel egy új Európáért című interjúban Orbán Viktor azt mondta, hogy az Európai Néppárt (EPP) öngyilkosságra készül, és "elsüllyed", ha ismét az európai baloldalhoz akarja kötni magát. Hangsúlyozta, hogy a EPP egyre sikertelenebb, egyre kevesebb néppárti miniszterelnök van Európában, és az EPP-nek májustól kevesebb mandátuma lesz. Arra a kérdésre, hogy nem a kizárás ítélete vár-e a Fideszre a néppártban, a pártelnök-miniszterelnök megjegyezte, hogy ítélettel az EPP-nek kell szembenéznie, mégpedig a választókéval. "Ne kössük össze magunkat a baloldallal, keressünk egy másik utat, az európai jobboldallal való együttműködés útját! Nem tudjuk, Salvini milyen formációt tud majd létrehozni, de reméljük, hogy erőset. A néppártnak együtt kell működnie az európai jobboldallal" - jelentette ki Orbán Viktor.



Hozzátette, hogy a Salvini vezette jobboldal és az EPP közeledésében a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszországnak (FI) van kulcsszerepe. Orbán Viktor a jelenlegi Európa legfontosabb emberének nevezte Matteo Salvinit. Elmondta, hogy Salvini olasz miniszterelnök-helyettesként, a római kormány belügyminisztereként érkezik Magyarországra csütörtökön, de a jelenlegi legnagyobb olasz politikai erő, a Liga vezetőjével pártügyekről is egyeztetnek. A többi között Röszkére is ellátogatnak, hogy "megmutassuk neki, hogyan védjük mi a határt". Orbán Viktor úgy vélte, Matteo Salvinivel "sorsközösségben" vannak: "mindketten támadásokat szenvedünk el. Ő az a hős, aki elsőként állította meg a tengeren keresztüli migrációt, mi a szárazföldön tettük ezt". Az országos La Stampában és más kisebb olasz napilapban is egyszerre megjelent interjúban Orbán Viktor példaként hozta fel, hogy az olaszok meg szeretnének "szabadulni" a hozzájuk érkezett migránsoktól, ezért szétosztásukra Brüsszel "ideológiát talált ki", és elnevezte szolidaritásnak. A magyar kormány álláspontja viszont az, hogy megakadályozza, hogy Magyarországra jöjjenek a migránsok, így azt sem szeretné, ha most Olaszországból kerülnének át Magyarországra. A miniszterelnök az első érkezési országban menedékkérelmi jogot biztosító dublini rendeletet halottnak nevezte, mivel ez "olyan jogszabály, amelyet senki sem tart be, nem létezik".



Megállapítása szerint a migrációra nincs közös európai megoldás: egy, az uniós pénzügyminiszterek tanácsához hasonló testületet javasol, hogy a schengeni országok belügyminiszterei kormányközi megoldásokat találjanak. Ami a migrációt illeti "tehát Brüsszelnek, a bizottságnak és az Európai Parlamentnek félre kell állnia" - jelentette ki. Kifejtette, hogy Európa eddigi politikai egyensúlya felbomlott, ezért újat kell teremteni. "Ma három Európánk van, de úgy teszünk, mintha csak egy lenne" - mondta Orbán Viktor, aki szerint az első az eurózóna Európája, a második a biztonságé, a harmadik a közös piacé. "Ezek egymástól különbözőek. Fontos, hogy mindenki maga döntse el, melyik csoportba vagy csoportokba akar tartozni" - tette hozzá.



Összegzése szerint Magyarország számára a Brexit útja nem járható, de a politikai integráció, az európai egyesült államok "lázálma már egy másik történet". A nacionalizmus veszélyét firtató kérdésre Orbán Viktor úgy válaszolt, nem osztja a nacionalizmus negatív értékelését, és jelenleg a veszélyt Brüsszelben látja.



"A brüsszeli elit azt mondja, hogy mi a nacionalizmust tápláljuk, mi viszont úgy gondoljuk, hogy a brüsszeli elit az, amely nagy veszélyt gerjeszt azzal, hogy birodalmat akar kiépíteni. De rendben, hagyjuk magunk mögött a nacionalizmussal kapcsolatos terminológiai küzdelmet, írja azt, hogy patrióta vagyok" - mondta. Orbán Viktor hozzátette, azt sem osztja, hogy a nyugati multikulturalizmus képviseli a fejlődést. Ezzel szemben Magyarország nem akarja feladni identitását, és a kereszténységet tartja nemzetmegtartó erőnek - hangoztatta.